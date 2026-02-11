  • İSTANBUL
Dünya Her dinden insana sordu! Sadece Müslümanlar kabul etmedi: Bin dolara dininizi değiştirir misiniz?
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Son zamanlardaki dini araştırmalarıyla dikkat çeken Avustralyalı müzisyen Lily Jay’ın hemen her dinden insanlara yönelik yaptığı sosyal deney dünyada gündem oldu. Jay, katılımcılara ‘Bin dolar karşılığında dininizi değiştirir misiniz?’ sorusunu yöneltti. Cevaplar viral oldu…

Lily Jay, tüm dünyada milyonlarca izlenerek öne çıkan farklı inanç guruplarına yönelik sosyal deneyinde katılımcılara ‘1000 dolara Müslüman olmayı kabul eder misiniz?’ sorusunu yöneltti. Deneyde farklı dinlere mensup katılımcıların bir çoğunun para karşılığında din değiştirmeyi kabul ettiği görüldü. Bir çok dinden katılımcılar 1000 dolarlık teklif karşısında “neden olmasın” cevabını vererek kendilerine uzatılan parayı alarak din değiştirdi. Deneyin en dikkat çeken bölümü Müslümanların bu soruya verdiği cevaplar oldu.

Lily Jay bu kez Müslüman katılımcılara ‘1000 dolar karşılığında İslam’ı bırakır mısınız?’ sorusunu sordu. Deneyde yer alan Müslüman katılımcıların tamamı bu teklifi düşünmeden reddetti. Müslüman katılımcılar, inançlarının para ile ölçülemeyeceğini, 1 tirilyon dolar verseler bile böyle bir teklifi kabul etmeyeceklerini söyledi.

