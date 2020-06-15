Her derde deva fesleğenin şaşırtan faydaları

Hoş kokusu ile kendine hayran bıraktıran fesleğen, tek yıllık ve genellikle ılıman bölgelerde yetişmektedir. Uzmanlar, alternatif tıpta doğal ilaç olarak kullanılan fesleğenin, stresi azalttığını ve kalbi büyük ölçüde koruduğunu söylemektedir.

Uçucu yağ bakımından oldukça zengin olan fesleğen, güçlü bir balgam söktürücüdür ve içeriğinde linalol, cineol, pinen yağları bulunmaktadır. Fesleğen, tıkalı sinüsleri açmada en etkili doğal ilaçtır. Yapılan araştırmalar, fesleğenin migren ataklarını azalttığını da göstermiştir.

Peki fesleğenin faydaları nelerdir? Fesleğen nelere iyi gelir? İşte fesleğenin inanılmaz faydaları...

- Sindirim sistemine oldukça faydalıdır. Gaz sıkışması gibi rahatsızlıkların anında geçmesini destekler. Bağırsak parazitlerinin ise dökülmesine yardımcı olur.

- Güçlü bir iltihap sökücüdür. Üst solunum yolları hastalıkları sırasında tıkanan sinüslerin balgam şeklinde çıkarılmasını sağlar.

- Boğaz ağrısı, yorgunluk ve migren ataklarına karşı etkili, doğal bir ilaçtır.

- Fesleğen, hücreleri yenileme etkisine sahiptir. Bu özelliği ile birlikte yaşlanmayı azaltır.

- Mide bulantısı ve hazımsızlığa birebir gelir. Mide duvarını korur; kramp, ülser ve reflü gibi mide hastalıklarının yaşanmasını önler.

- Bağışıklık sistemini güçlendirir. Bu sayede vücudu hastalıklara karşı korur.

- Kanserli hücrelerin oluşumunu engeller.

- Fesleğenin antibakteriyel özelliği bulunmaktadır. Damar yollarını temizleyerek kalp hastalıklarının önüne geçer. Damar duvarlarının daha esnek olmasını sağlar.