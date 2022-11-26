Her dediği sizi sinirlendirmesin! Kelimeler psikolojiyi etkiliyor: Sürekli sinirli ve gergin olmak istemiyorsanız...

Sürekli sinirli ve gergin olmak istemiyorsanız kelimelerin gücüne inanın.

Bir psikolog tarafından gerçekleştirilen bir araştırmada, öğrenciden dağınık olarak verilen kelimeleri anlamlı bir cümle oluşturacak şekilde dizmesi istendi. Öğrenciye verilen kelimeler aşağıdakilerin bir benzeriydi.

-Yaşlı- sandalye- adam- oturmak

-Azaltmak- içmek- kırışıklıklar- su

-Hızla- zaman- geçmek

Öğrenci tüm kelimeleri düzenli bir sıraya yerleştirdikten sonra odadan çıktı ama adımları her zamankinden daha yavaştı.

Ne oldu dersiniz?

Düzenlediği kelimeler onun zihninde yaşlanmayı görselleştirdi ve sonuç olarak da testi bitirdikten sonra birkaç dakikalığına yaşlı biriymiş gibi davranmaya başladı.

Diğer bir deneyde ise öğrenciler iki gruba ayrıldı. İlk gruptaki öğrencilerden bir üniversitede profesör olmanın nasıl hissettirebileceği üzerine düşünmeleri istenirken diğer gruptan da sıkı bir futbol taraftarı olmak üzerine düşünmeleri istendi. Beş dakika geçtikten sonra iki gruba da cevaplamaları için bazı bilimsel sorular verildi. Sonuçta ilk grup daha fazla doğru yanıt vermişti. İki grubun da hemen hemen aynı bilgi ve zekâ düzeyine sahip olmasına rağmen ilk grubun içinde bulunduğu durum gereği akıllarında dolanan kelimeler onların daha çok soruyu doğru cevaplamalarını sağlamıştı.

Kelimelerin Gücü

Zihniniz milyonlarca yolu olan büyük bir şehir gibidir. Bir kere yollardan birinde başlangıç noktanızı belirlediğinizde zihniniz sizi yol boyunca otomatik olarak götürecektir. Bir önceki deneyde sözcükler insanları belli bir rotaya yönlendirmek için kullanılmıştı ve sonuç olarak da bilinçaltı, üzerine düşen görevi yaparak rotayı takip etti ve onları gitmeleri gereken yere ulaştırdı.

Başka bir deneyde ise nezaketle ilgili sözlere maruz bırakılan insanların sonraki dakikalarda daha kibar davranmaya başladıkları gözlemlenmektedir.

Bunun Ne Demek Olduğunu Anlıyor muyuz?

Aslında kelimelerinizi kullanarak insanları farklı durumlara sokabilirsiniz. Onların duygularıyla alakasız bir konu hakkında konuşuyor olsanız bile kelime seçiminiz insanların ruh halini ve davranışlarını kuvvetli biçimde etkileyebilir.

Bu Kelimeleri Kullanın!

Konuşurken güçlü, güç, kuvvet, güçlüyüm, nihai gibi kelimeleri kullanın. Böylece insanları daha güçlü olmaya sevk edebilirsiniz. En iyi yemek yapmanın yollarını anlatıyor olsanız bile bu yöntemi uygulayabilirsiniz.

Ne Tarz Mesajlara Maruz Bırakılıyor Olabilirsiniz?

Eğer kelimeler insan duygu ve davranışını belli bir dereceye kadar etkileyebiliyorsa onları görselleştirmek çok daha büyük bir etki yaratabilir. İzlediğiniz bir filmin etkisi ise daha da çok olacaktır.

İzlediğiniz Filmler ve Defalarca Dinlediğiniz Şarkılar…

Beyninizi Ne Çeşit Mesajlarla Besliyorsunuz?

Farkında Olmayarak Kendinize Zayıf Olmayı Mı Öğretiyorsunuz?

Beyninizde Olan Bitene İlgi Göstermeyerek Kendi Gücünüzü Mü Çalıyorsunuz?

-İnsanların ayrılık acısını hızlı bir şekilde atlatmalarını engelleyen temel faktörlerden biri dinledikleri hüzünlü romantik şarkılar yüzünden maruz kaldıkları kelimelerdir.

-Özgüven eksikliğiniz de beyninizden sürekli geçen negatif kelimelerden kaynaklanıyor olabilir.

-Motivasyon eksikliği, direnme gücünüzün olmaması ve çaresizlik bütün gün maruz kaldığınız sözlerin neden açtığı bir şeyden başkası değildir.

Artık kelimelerin gücünü anladınız. Bundan sonra,

Maruz kaldığınız her kelimeye dikkat ettiğinizden emin olun.

Medyanın yalnızca olumlu tarafına odaklanın ve sizi aşağı çeken şeylerden uzak durun.

Hatta sürekli dinlediğiniz negatif şarkıların yerine daha pozitif olanları koyun.

Siz aslında yıllar boyu beyninizde biriken kelimelerin bir bileşkesisiniz. Yani kelimelerinizi seçin; nasıl yaşayacağınızı belirlemiş olun.

Çabuk sinirlenme durumunda bireylerin vücudunda fazlaca adrenalin salgılanırken, bu gibi belirtiler bireyin stres durumunu ortaya sermektedir. Kısa süreliğinde bedende nabız atışları hissedilirken, vücut ısısı artmakta, kan şekerinde yükselme ve kan dolaşımında hızlanma gibi durumlarda görülebilmektedir

Çabuk sinirlenmek neyin belirtisi

Çabuk sinirlenme durumunda bireylerin vücudunda fazlaca adrenalin salgılanırken, bu gibi belirtiler bireyin stres durumunu ortaya sermektedir. Kısa süreliğinde bedende nabız atışları hissedilirken, vücut ısısı artmakta, kan şekerinde yükselme ve kan dolaşımında hızlanma gibi durumlarda görülebilmektedir.

Sürekli sinirli olmak ve ağlamak

PBA nörolojik bir bozukluktur; yani sinir sistemine verilen hasardan kaynaklanır. Ani, kontrol edilemeyen ve uygunsuz ağlama veya gülme ile karakterizedir. PBA genellikle travmatik beyin hasarı gibi çeşitli nörolojik durumların bir sonucu olarak ortaya çıkar. Bu nedenle bir hekime görünmek faydalı olabilir.

Aniden sinirlenme hastalığı adı

CEVAP Panik bozukluğu anksiyete bozukluklarından biridir.

Ani sinirlenmeye ne iyi gelir?

Rahatla”, “aldırma” gibi, yavaşça, sakinleştirici ve yatıştırıcı sözcükleri tekrarlayın. Bu arada derin soluklar almaya devam edin. - Hayal gücünüzü kullanın; sizi rahatlatan bir deneyiminizi anımsayın. - Stres içermeyen egzersizler, kaslarınızı gevşetir ve sizi yatıştırır.