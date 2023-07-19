Her dediği çıkan Mert Başaran'dan altın için 'yok artık' dedirten tahmin: Artık uyanmaya başladı, bundan sonra...

Altın fiyatlarına ilişkin dikkat çeken tahminlerde bulunan Emlak ve Yatırım Uzmanı Mert Başaran, gram altınla ilgili önemli bir uyarı yaptı.

Mert Başaran altının ons fiyatına özellikle dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Mert Başaran, "1 hafta önce altın ons 1925 iken yazmıştım,1980 e geldi. Altın onsa dikkat edin, çok uzun zamandır uyuyordu, sanki uykudan uyanıyor gibi.3 kez döndüğü 2070 dolar 4.kez gelirse bambaşka bir döneme girebilir. Özellikle 2024 te Amerika'da faizler inerse..." dedi.