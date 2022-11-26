Her dediği çıkan Mert Başaran altın için üstüne basa basa uyardı: Bunu yapan 3 ayda 40 bin lira kazanır

Altın ve dolar üzerine çarpıcı tahminlerde bulunan ve öngörüleri çok geçmeden gerçekleşen ekonomist Mert Başaran'dan yeni tahminler geldi.

Mert Başaran bu kez altını olanları uyardı.

Sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlarda bulunan Başaran, "Siyasi saplantılardan kurtulup ülkemizin verdiği bu fırsatı kullanın.1 kilo altın koyan müşterim 3 ayda 1.040 grama çıkardı. Yani 3 ayda 40 gram altın yavruladı. Bir yıl böyle gitse 120 gram yani 130 bin liraya yakın yavru... Altın yavrular mı diyenler mutlaka kur korumalı altın..." dedi.

Başaran açıklamasının devamında şunları söyledi:

Bu ülke parası olan, finansal okur yazarlığı olan, risk seven insanlar için rüyalar ülkesi. Altına böyle bir getiri size kimse veremez!!! Kur Korumalı Altını araştırın analiz edin şaşıracaksınız.