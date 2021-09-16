Her bir parti kendi adayını çıkarmalı

Hacı Yakışıklı Ankara

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce gazetelerin ve medya kuruluşlarının Ankara temsilcilerinin sorularını cevapladı. 2023’e giderken baskın bir seçim olmayacağını söyleyen Muharrem İnce; “2022 sonbahar öncesi bir seçim öngörmüyorum. Cumhurbaşkanı adayı olacağım. Parti içinde şu anda rakipsiz görülebiliriz ama başka arkadaşlarımız da aday olmak isterse sandığa gideriz. Bence tüm partiler ayrı ayrı aday olmalıdır. Bir parti genel başkanı mutlaka Cumhurbaşkanı adayı olmalıdır. HDP de aday çıkarmalıdır” dedi.

“Erdoğan %50’yi geçiyorsa zaten alır”

İttifaklarla ilgili soruları da cevaplayan İnce; “Recep Tayyip Erdoğan yüzde 50’yi birinci turda geçiyorsa zaten alır, yapacak bir şey yok. Ancak ikinci tura kalırsa ittifak içindeki partiler kim ikinci çıkmışsa onu desteklemek için söz vermeliler. Zamanı gelince ittifak kurulabilir, ama şimdi böyle bir düşüncemiz yok. Tartışmalı konularda üyelerimize soracağız, ittifak kurulması düşünülen partileri referandum gibi üyelerimize soracağız. Bizi ciddiye alıp almamaları da problem değil, Gandi’yi de ciddiye almamışlardı” şeklinde konuştu.

İktidarı eleştirdiklerini ancak muhalefeti de eleştirdiklerini ifade eden İnce; “Muhalefeti de değiştirmek lazım. Muhalefette tek adamlık var. Hiçbir siyasi partide ön seçim yok. Bir tek CHP vardı, o da gitti, yok edildi. İşin kötüsü bu durum kanıksandı. Bugün yargıya güvenmiyoruz diyoruz ama dün güveniyor muyduk? Sistemin adıyla değil özüyle ilgileniyoruz” diye konuştu.

