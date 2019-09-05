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Her ay 15 yapı market ürünü en avantajlı fiyatlarla satışta

E-ticaret sitesi GittiGidiyor, her ayın ilk 15 gününde, 15 yapı market ürününde tüketiciyi en avantajlı fiyatlarla buluşturuyor.

05 Eylül 2019 Perşembe 11:14
Her ay 15 yapı market ürünü en avantajlı fiyatlarla satışta

Avantajlı fiyatlarla 50 kategoride 15 milyon ürüne ev sahipliği yapan e-ticaret sitesi GittiGidiyor, elektrikli el aletlerinden aydınlatmaya, banyo ekipmanlarından elektrik ve tesisat malzemelerine kadar her ayın ilk 15 gününde, 15 yapı market ürününde tüketiciyi en avantajlı fiyatlarla buluşturuyor. Kampanya, 15 Eylül’e kadar devam edecek.

İnternetten anında sipariş

GittiGidiyor Pazarlama Direktörü Feyza Dereli Fedar, yapı market ve tadilat kategorisinin GittiGidiyor’da en çok büyüyen kategori olduğunu belirtti. Fedar, şunları söyledi: “Günümüzde işin profesyonellerinden evde tadilatını kendi yapanlara kadar tüm kullanıcılar, ev ihtiyaçlarını internetten kolayca sipariş verebiliyor. Yapı market ve tadilat kategorisi, son dönemde de en çok büyüyen kategorilerin başında yer alıyor. Biz de kullanıcılarımızın bu yoğun ilgisini göz önünde bulundurarak ‘15 günde 15 üründe en avantajlı fiyat’ kampanyamızı başlattık. Her ayın ilk 15 gününde seçili 15 yapı market ürününü en avantajlı fiyatlarla kullanıcılarımıza sunacağız.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 11:14
  1. GittiGidiyor
  2. elektrikli el aletleri
  3. GittiGidiyor Pazarlama Direktörü Feyza Dereli Fedar

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