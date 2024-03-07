Her an depreme hazır olmalı diyen uzmanlar cevapladı! Yeniden kötü afetlere karşı hazırlığa dikkat çeken teklif

Adana ve çevresinde yaşanan deprem riskine dair ürkütücü açıklamalar geldi. Kahramanmaraş merkezli geçmişte yaşanan depremlerin ardından Adana'nın deprem üretebilecek fay hatlarıyla çevrili olduğu belirtiliyor. Üç deprem uzmanı, Prof. Dr. Süleyman Pampal, Prof. Dr. Hasan Çetin ve Prof. Dr. İsmail Hakkı Çağatay, Adana'nın sürekli olarak deprem tehdidi altında olduğunu vurgulayarak, yapısal güvenliğin önemini vurguladılar. İşte, Adana ve çevresinin deprem riskiyle ilgili detaylar ve uzmanların uyarıları...

Uzmanlardan Kritik Uyarılar

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından Adana ve çevresindeki fay hatlarının her an tetikte olduğu konusunda üç deprem uzmanı, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Süleyman Pampal, Prof. Dr. Hasan Çetin ve Prof. Dr. İsmail Hakkı Çağatay, Adana'nın sık sık deprem riski altında olduğunu vurgulayarak, önemli uyarılarda bulundu. Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Pampal, Adana'nın geçmişte yaşadığı depremlerden sonra farkındalık oluşturulması gerektiğini belirtti. Pampal, Adana'yı etkileyebilecek fay hatlarını sıralayarak, özellikle 6-7 şiddetindeki depremlere kaynaklık edebileceklerini ifade etti. Prof. Dr. Pampal, Adana'nın kuzey kesimlerinde bulunan fayların da yıkıcı etkiler yaratabileceğine dikkat çekti.

Diğer bir uzman olan Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Çetin, aktif fay hatlarının belirlenmesi ve deprem riskinin öngörülmesi amacıyla yapılan çalışmalara katıldıklarını aktardı. Çetin, bölgedeki fay hatlarının potansiyel risklerini vurgulayarak, Adana ve çevresinin sürekli gözlem altında olması gerektiğini vurguladı. Adana'daki bina yapılarının dayanıklılığına dikkat çeken Çukurova Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Hakkı Çağatay ise, yapıların beton kalitesinin düşük olduğunu tespit ettiklerini aktardı. Çağatay, mevcut deprem yönetmeliğine uygun olmayan yapıların risk oluşturabileceğini ve daha sıkı denetimlerin yapılması gerektiğini belirtti.