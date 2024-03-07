  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dev operasyonu Bakan Yerlikaya duyurdu! Suç örgütlerine geçit yok

Belediyenin fabrikası ile CHP propagandası! Sandığı gören Ekrem ekmek dağıtıyor

Ünlü ve güvenilir markaların kremlerinde kanserojen şoku!

Bölgede inanılmaz petrol ve doğalgaz yatakları var! Türkiye ile anlaşma kararı aldılar, imzalar atıldı

5 büyükşehir için büyük adım! Bakan Özhaseki açıkladı: 2,5 milyon TL, yüzde 0,69 faiz ve 180 ay vade!

Yerli savunma sanayimiz için sinsi plan devreye sokuldu! Yabancılar pusuda, ayrılanı hemen kapmaya başladı

Soygun var! Şirketin sermayesi 25 bin lira İBB'den aldığı ihale 57 milyon lira!

Ümit Özdağ canlı yayında çalışanı fırçaladı! "Bu ne biçim iş sen sussana!"

Terörist İsrail dalga geçmeye başladı! Ramazan öncesi skandal hareket

Bakan Tunç’tan flaş açıklama! Mısır’a kaçan katilin sonu geldi
Yaşam Her an depreme hazır olmalı diyen uzmanlar cevapladı! Yeniden kötü afetlere karşı hazırlığa dikkat çeken teklif
Yaşam

Her an depreme hazır olmalı diyen uzmanlar cevapladı! Yeniden kötü afetlere karşı hazırlığa dikkat çeken teklif

Yeniakit Publisher
2024-03-07 18:45:00 -
Her an depreme hazır olmalı diyen uzmanlar cevapladı! Yeniden kötü afetlere karşı hazırlığa dikkat çeken teklif

Son dönemde artan deprem aktiviteleri, Adana ve çevresindeki fay hatlarının potansiyel tehlikesini yeniden gündeme getirdi. Uzmanlara göre, Adana'nın etrafını saran fay hatları her an deprem üretebilecek potansiyele sahip. Prof. Dr. Süleyman Pampal, Prof. Dr. Hasan Çetin ve Prof. Dr. İsmail Hakkı Çağatay gibi deprem uzmanları, Adana'daki fay hatlarının risklerini değerlendirerek, bölge halkını deprem hazırlıklı olmaları konusunda uyardılar.

Adana ve çevresinde yaşanan deprem riskine dair ürkütücü açıklamalar geldi. Kahramanmaraş merkezli geçmişte yaşanan depremlerin ardından Adana'nın deprem üretebilecek fay hatlarıyla çevrili olduğu belirtiliyor. Üç deprem uzmanı, Prof. Dr. Süleyman Pampal, Prof. Dr. Hasan Çetin ve Prof. Dr. İsmail Hakkı Çağatay, Adana'nın sürekli olarak deprem tehdidi altında olduğunu vurgulayarak, yapısal güvenliğin önemini vurguladılar. İşte, Adana ve çevresinin deprem riskiyle ilgili detaylar ve uzmanların uyarıları...

Uzmanlardan Kritik Uyarılar

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından Adana ve çevresindeki fay hatlarının her an tetikte olduğu konusunda üç deprem uzmanı, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Süleyman Pampal, Prof. Dr. Hasan Çetin ve Prof. Dr. İsmail Hakkı Çağatay, Adana'nın sık sık deprem riski altında olduğunu vurgulayarak, önemli uyarılarda bulundu. Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Pampal, Adana'nın geçmişte yaşadığı depremlerden sonra farkındalık oluşturulması gerektiğini belirtti. Pampal, Adana'yı etkileyebilecek fay hatlarını sıralayarak, özellikle 6-7 şiddetindeki depremlere kaynaklık edebileceklerini ifade etti. Prof. Dr. Pampal, Adana'nın kuzey kesimlerinde bulunan fayların da yıkıcı etkiler yaratabileceğine dikkat çekti.

Diğer bir uzman olan Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Çetin, aktif fay hatlarının belirlenmesi ve deprem riskinin öngörülmesi amacıyla yapılan çalışmalara katıldıklarını aktardı. Çetin, bölgedeki fay hatlarının potansiyel risklerini vurgulayarak, Adana ve çevresinin sürekli gözlem altında olması gerektiğini vurguladı. Adana'daki bina yapılarının dayanıklılığına dikkat çeken Çukurova Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Hakkı Çağatay ise, yapıların beton kalitesinin düşük olduğunu tespit ettiklerini aktardı. Çağatay, mevcut deprem yönetmeliğine uygun olmayan yapıların risk oluşturabileceğini ve daha sıkı denetimlerin yapılması gerektiğini belirtti.

O marka satın almada farkındalık yaparak zirveye oturdu: Dev kamera şirketini satın aldı! Hizmete girecek
O marka satın almada farkındalık yaparak zirveye oturdu: Dev kamera şirketini satın aldı! Hizmete girecek

Teknoloji

O marka satın almada farkındalık yaparak zirveye oturdu: Dev kamera şirketini satın aldı! Hizmete girecek
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Türkiye'de bir ilk! Araç sahipleri dikkat: Renault imzalı, çift süspansiyonlu Alpine A110! Yeni modelleri satışta
Türkiye'de bir ilk! Araç sahipleri dikkat: Renault imzalı, çift süspansiyonlu Alpine A110! Yeni modelleri satışta

Otomotiv

Türkiye'de bir ilk! Araç sahipleri dikkat: Renault imzalı, çift süspansiyonlu Alpine A110! Yeni modelleri satışta

Petrol üretiminde müjde verildi! Gabar'da günlük 37 bin varilin üzerine çıktı... Sevindiren gelişme
Petrol üretiminde müjde verildi! Gabar'da günlük 37 bin varilin üzerine çıktı... Sevindiren gelişme

Ekonomi

Petrol üretiminde müjde verildi! Gabar'da günlük 37 bin varilin üzerine çıktı... Sevindiren gelişme

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23