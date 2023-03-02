Her altın tahmini tutan Mert Başaran duyurdu: Altını olanlar bunu yapsın! Altınınız hemen yavrular

Emlak ve Yatırım Uzmanı Mert Başaran, Kur Korumalı Altın hesabına geçenlerin her olumsuz ihtimalde para kazandığını söyledi.

Youtube kanalından konuşan Mert Başaran, Kur Korumalı Altın ile altının yavruladığını söyledi.

Başaran yaptığı açıklamada, "Bizim ülkemizde Kur Korumalı Altın çıkarıldı. İnanılmaz bir şey. Burada altın düşse de çıksa da kazanıyorsunuz. Hatta şunu söyleyeyim. Altın aynı kalsa da yine kazanıyorsunuz. Altını diyelim ki 3 ay altını KKA'na bağladınız. Altın sabit kaldı. Yine ek miktar para alıyorsunuz. Altın düşerse de yüzde 3 para alıyorsunuz. Altın yukarı çıktığında ekstra yüzde 1'lik bonus veriliyor. Burada altınınız yavruluyor. Altın düşse de, kalsa da, yükselse de her türlü para kazanıyorsunuz. Bu büyük bir nimettir. Ama 3 ay bir şekilde bunu bağlamanız gerekiyor. Altın cidden yavruladı. Dünyada böyle bir şey yok. Altın bu Kur Korumalı'da yavruluyor. Burada insanlar TL'den kaçarken dolara vs gitmemesi için yapıldı. Seçim sonrası bu muhtemelen iptal olur. Seçime kadar değerlendirin. Dünyada bulunmaz bir nimet. Böyle bir fırsatı değerlendirebilirsiniz" dedi.