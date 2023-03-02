  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Erich Vad: Türkiye olmadan yapamayız

1,5 milyar dolarlık dev kayıp! Deprem ihracat rakamlarını da vurdu: Deprem etkisiyle yüzde 6,4'lük düşüş

Hizmetten bi haber İmamoğlu'ndan iddialı çıkış: Benim kadar yüksek performanslı bir belediye başkanı son zamanlarda yok

Alpargün Apartmanı soruşturmasında korkunç ifade: Dere yatağı olduğunu biliyordum! Şok etti

ÖSYM'den açıklama geldi! Deprem bölgelerinde o sınavlar yapılmayacak

Cübbeli Ahmet Hoca'dan 14 Mart'ta deprem olabilir uyarısı! Detayları tek tek açıkladı

'Abdullah Gül beni şaşırttı' diyen Fehmi Koru, Millet İttifakı'nın adayını açıkladı: Sürprize açık olun

Fahiş kira artışı yapan vicdansız ev sahipleri şimdi yandı! 331 bin liraya kadar para cezası

Ardında hep eser bıraktı Verdiği her sözü tuttu İşte ihya süreci

Maraş depremini bilen Kadir Sütçü 'bulutları ve karıncaları' işaret ederek duyurdu: 72 saat sonra orada deprem olacak
Ekonomi Her altın tahmini tutan Mert Başaran duyurdu: Altını olanlar bunu yapsın! Altınınız hemen yavrular
Ekonomi

Her altın tahmini tutan Mert Başaran duyurdu: Altını olanlar bunu yapsın! Altınınız hemen yavrular

Altın fiyatlarındaki dalgalanma devam ederken Emlak ve Yatırım Uzmanı Mert Başaran'dan Kur Korumalı Altın tavsiyesi geldi.

Yeniakit Publisher
2023-03-02 15:47:00 -
Her altın tahmini tutan Mert Başaran duyurdu: Altını olanlar bunu yapsın! Altınınız hemen yavrular

Emlak ve Yatırım Uzmanı Mert Başaran, Kur Korumalı Altın hesabına geçenlerin her olumsuz ihtimalde para kazandığını söyledi.

Youtube kanalından konuşan Mert Başaran, Kur Korumalı Altın ile altının yavruladığını söyledi.

Başaran yaptığı açıklamada, "Bizim ülkemizde Kur Korumalı Altın çıkarıldı. İnanılmaz bir şey. Burada altın düşse de çıksa da kazanıyorsunuz. Hatta şunu söyleyeyim. Altın aynı kalsa da yine kazanıyorsunuz. Altını diyelim ki 3 ay altını KKA'na bağladınız. Altın sabit kaldı. Yine ek miktar para alıyorsunuz. Altın düşerse de yüzde 3 para alıyorsunuz. Altın yukarı çıktığında ekstra yüzde 1'lik bonus veriliyor. Burada altınınız yavruluyor. Altın düşse de, kalsa da, yükselse de her türlü para kazanıyorsunuz. Bu büyük bir nimettir. Ama 3 ay bir şekilde bunu bağlamanız gerekiyor. Altın cidden yavruladı. Dünyada böyle bir şey yok. Altın bu Kur Korumalı'da yavruluyor. Burada insanlar TL'den kaçarken dolara vs gitmemesi için yapıldı. Seçim sonrası bu muhtemelen iptal olur. Seçime kadar değerlendirin. Dünyada bulunmaz bir nimet. Böyle bir fırsatı değerlendirebilirsiniz" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23