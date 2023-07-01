Her 30 kontenjandan 2’si depremzedelere

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın LGS tercihi yapacak depremzede öğrencilere yönelik ek kontenjan müjdesine ilişkin detayların yer aldığı 2023 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yayımlandı.

Kılavuzda, OHAL kapsamında 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş depremleri nedeniyle yalnızca Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde 2022-2023 öğretim yılında 5 Şubat 2023'te 8. sınıflarda kayıtlı olan öğrencilerin liselere yerleştirilmesinde "pozitif ayrımcılık" uygulamasının detayları yer aldı.

Buna göre, bu illerdeki öğrenciler, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulları tercihleri sırasında 2022-2023 eğitim öğretim yılının birinci dönemini tamamlamış oldukları illerde mevcut ortaöğretim kayıt alanlarına göre tercihte bulunabilecek.

Ayrıca bu illerin dışındaki diğer illerde bulunan yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulların tamamını ise "kayıt alanında" olarak tercih edebilecek.

Tercih dönemlerinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara yerleştirme tercihi yapmış ancak herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler, bulundukları il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurmaları halinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullarda kontenjan durumuna bakılmaksızın okul ve şube dengesi gözetilerek yerleştirme işlemleri tamamlanacak.

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Tercih döneminde merkezi sınavla öğrenci alan okullara yerleştirme tercihi yapmış öğrenciler için her 30 kontenjana 2 olacak şekilde ek kontenjan verilecek. Ek kontenjanlara yerleştirme işlemleri merkezi yerleştirme esasları çerçevesinde puan üstünlüğü ve tercih önceliğine göre yapılacak.