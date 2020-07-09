Her 20 hava kargodan biri Turkish Cargo ile taşındı

Bu süreçte; yüksek tonaj kapasiteli kargo uçakları ile direkt kargo destinasyonu olan 90 noktaya hizmet sağlayan Turkish Cargo, 1 Şubat-30 Haziran’da 21 bin 547 ton ilaç ve 7 bin tona yakın medikal ekipman taşıması gerçekleştirirken, sadece haziran ayında kargo ve yolcu uçaklarıyla 1100’den fazla sefer düzenledi.

Gıda, yardım malzemesi, maske ile medikal ekipmanların tüm dünyaya ulaşması ve özellikle global ilaç tedarik zincirinin aksamaması için çalışmalarını 7/24 özveriyle sürdüren Turkish Cargo, pandemi süreci boyunca operasyonda görevli çalışanlarına yönelik tüm hijyen önlemlerini alarak, maske dezenfektan temini hususunda ve sosyal mesafeyi koruma adına gerekli çalışmaları yapıp bu önlemleri devam ettiriyor.