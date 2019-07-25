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"hepsiyurtdışından", Türk tüketicisinin hizmetinde

Hepsiburada, "hepsiyurtdışından" hizmetini devreye aldı

25 Temmuz 2019 Perşembe 13:33
"hepsiyurtdışından", Türk tüketicisinin hizmetinde

İSTANBUL (AA) - Hepsiburada, müşterilerinin Türkiye’de bulunmayan ürünlere birkaç tıkla, zahmetsizce ulaşabilmesi için "hepsiyurtdışından" ismini verdiği hizmeti başlattı.

Hepsiburada açıklamasına göre, 35'den fazla kategoride, 24 milyonu aşkın ürün çeşidiyle aylık 100 milyonun üzerinde ziyarete ev sahipliği yapan e-ticaret platformu Hepsiburada, müşterilerinin tüm ihtiyaçlarını karşılayarak hayatlarını kolaylaştırmak için hizmetlerine yenilerini eklemeye devam ediyor.

Hepsiburada, geniş ürün çeşidinin yanı sıra, müşterilerinin Türkiye’de bulunmayan ürünlere de güvenle, kolay, ekonomik ve hızlı bir şekilde ulaşması amacıyla "hepsiyurtdışından" hizmetini devreye aldı.

Yeni hizmet kapsamında oto aksesuarlarından spor/outdoor ürünlerine, kozmetikten teknoloji ürünlerine, modadan ev ve mutfak gereçlerine kadar binlerce farklı ürünü Türkiye’deki müşterilerine sunmaya başlayan platform, dünyada doğudan-batıya küresel e-ticarette bir merkez üssü olmayı hedefliyor.


- "hepsiyurtdışından" nasıl çalışıyor


Verilen bilgiye göre, yeni hizmet ile "www.hepsiburada.com/kampanyalar/hepsi-yurt-disindan" internet sayfasına gidilerek Türkiye’de bulunmayan binlerce ilgi çekici ürünü incelemek mümkün oluyor.

Ayrıca Hepsiburada platformundaki herhangi bir ürün detay sayfasında görülebilen hepsiyurtdışından etiketiyle de yurt dışından sipariş edilebilecek ürünler kolayca ayrıştırılabiliyor.

Beğenilen ürünler sepete eklendiğinde gümrük vergisi otomatik olarak hesaplanıyor ve yurt dışından gelecek ürünler için ekstra bir kargo ücreti ödenmiyor. Satın alma ve sonrası tüm süreçlerde müşteriler Hepsiburada’nın yüksek hizmet standartları ve güvencesiyle kaliteli bir yurt dışı alışverişi deneyimi yaşıyor.


- Gümrükle uğraşma ve ekstra kargo devri sona erdi


Yeni hizmet ile satın alınan ürünler için gümrük bedeli, seçilen ürünler alışveriş sepetine eklendiği anda hesaplanıyor ve tüm gümrük işlemleri Hepsiburada güvencesiyle gerçekleştiriliyor.

Yurt dışından gelecek ürünün kargosu ne kadar tutar derdine son veren platform, hepsiyurtdışından hizmeti kapsamında yapılan alışverişleri de Türkiye’deki kargo bedelleri ile müşterilerine sunuyor. Böylece müşteriler beğendikleri ürüne Türkiye’den alışveriş yaparmış gibi kolay ve zahmetsizce ulaşabiliyor.


- Şeffaf, güvenilir uluslararası ticaret


Hepsiburada “hepsiyurtdışından” ile müşterilerinin Türkiye’de olmayan ürünleri yerli bir platform aracılıyla temin edebilmelerini sağlarken, öte yandan da yurt dışından yapılan alışverişlerin A’dan Z’ye her adımının şeffaf ve takip edilebilir olmasını sağlıyor.

Müşteriler, satın alınan ürünlerin niteliklerinden içeriklerine, gümrüklemeden kargolamaya kadar olan tüm aşamaları, takip edilebiliyor ve belgeleyebiliyor.

Hizmet aynı zamanda yurt dışından alışveriş sürecinde yer alan tüm aktörlerin vergi yükümlülüklerinin doğru ve zamanında ödenmesini sağlayan alt yapıya da sahip bulunuyor.

- En çok talep gören ürünler telefon aksesuarları, saat ve gözlük


Hepsiburada, henüz platform üzerinde çok yeni sunulan hepsiyurtdışından’da en çok talep gören ürünleri paylaştı.

Verilen bilgiye göre, yurt dışından en çok talep gören ürünler; telefon aksesuarları, saat, gözlük gibi aksesuarlar ve makyaj ürünleri, hayatı kolaylaştıran ev, mutfak ve banyo gereçleri olarak sıralandı.


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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 13:33
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