Hepsiburada'dan ailelere ve öğrencilere pandemi kolaylığı

İSTANBUL (AA) - e-ticaret markası Hepsiburada, okulların açılmasıyla birlikte ailelere ve öğrencilere evlerinden çıkmadan okul alışverişini tamamlama imkanı sağlıyor.

Hepsiburada açıklamasına göre, firma, kırtasiyeden teknoloji ürünlerine, çalışma odası eşyasından hijyen ürünlerine kadar yeni eğitim döneminde ihtiyaç duyulacak tüm ürünleri avantajlı fiyat ve geniş seçeneklerle sunuyor.



31 Ağustos'ta uzaktan eğitimle okula dönen çocuklar heyecanla yüz yüze eğitimin başlamasını beklerken, aileler de okul alışverişlerini tamamlamaya çalışıyor. Sağlığın herkesin ilk gündem maddesi olmasıyla tüm kategorilerde olduğu gibi okul ürünlerinde de online alışverişe olan ilgide artış gözlemleniyor. Hepsiburada'nın kırtasiye kategorisinde bulunan ürünlerine talep, geçen yıla göre yüzde 80 artış gösterdi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan, Hepsiburada'nın bu zorlu dönemdeki hedefinin müşterilerinin sağlıklarını gözetirken, bütçelerini de rahatlatmak olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"40'tan fazla kategoride sunduğumuz 30 milyonu aşkın ürün çeşidiyle müşterilerimizin ihtiyaçlarını evlerinden çıkmalarına gerek kalmadan karşılamaya devam ediyoruz. Bu yıl pandemi dönemindeki koşullarda öğrencilerin her türlü okul ihtiyacını ev konforunda topluca yapabilmesi için 'Okullar Başlıyor, İndirim Zili Burada Çalıyor’ kampanyasını başlattık. Bu kapsamda tüm müşterilerimize kırtasiye ürünlerinden teknoloji ürünlerine, çalışma odası çözümlerinden okulda ihtiyaç duyulacak hijyen ürünlerine kadar tüm ürünlerde geniş seçenek ve avantajlı fiyatlar sunuyoruz. Bundan önceki yıllarda kolaylık ve pratikliği sebebiyle online alışverişe yönelme vardı ancak bu yıl işin içine sağlık girince online alışveriş daha çok tercih edildi.

İçinden geçtiğimiz bu dönemde Hepsiburada olarak müşterilerimize sadece ürün çeşitliliğimizle değil, aynı zamanda sunduğumuz servisler ve kampanyalarla da destek vermeye devam ediyoruz. Bu sebeple müşterilerimizin bütçelerini rahatlatmak amacıyla okul alışverişlerinde uygulamaya özel indirimler, hediye ürün kampanyaları gibi birçok avantajı sunuyoruz. Müşterilerimiz sunduğumuz alışveriş kredisi, çoklu kartla alışveriş gibi finansal destek çözümlerimizden de rahatlıkla faydalanabiliyor."





- Bu yılın en çok rağbet gören okul malzemesi okul çantası oldu





Verilen bilgiye göre, Hepsiburada'nın okul alışverişi kapsamında sunduğu ürünler arasında çevre dostu ve ekolojik ürünler göze çarpıyor. Bunlar arasında solvent içermeyen yapıştırıcılar, BPA'sız suluk ve mataralar, fitalat, PVC ve latex içermeyen kırtasiye ürünleri, su ve sabun ile yıkandığı zaman kumaştan ve ciltten kolaylıkla çıkabilen çevre dostu su bazlı boya ve aktivite ürünleri de yer alıyor.



Okul alışverişleriyle ilgili müşterilerin taleplerini inceleyen Hepsiburada'nın verilerine göre, okul hazırlıklarının başladığı temmuz-ağustos aylarındaki okul alışverişi, geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında özellikle okul çantası aramasının yüzde 80 arttığı görüldü ve okul çantası en çok satan okul malzemeleri arasında yer aldı.

Okul çantasının yanı sıra kalem ve yazı gereçleri, boya ve aktivite ürünleri de okul alışverişinin gözde ürünleri arasında bulunuyor. Önceki yıllardan farklı olarak, online eğitim sebebiyle bu yıl laptop, mouse, klavye ve kulaklıklar da büyük ilgi görüyor.



Hepsiburada'nın verilerine göre, en çok okul alışverişi yapan ilk 10 şehir İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Antalya, Muğla, Balıkesir, Eskişehir ve Adana olarak sıralandı. 25-35 yaş aralığı tarafından daha çok kırtasiye alışverişi yapılırken, okul alışverişi yapan erkek müşteri sayısının daha fazla olduğu da belirtildi.