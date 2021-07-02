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Ekonomi Hepsiburada'dan 700 milyon dolarlık halka arz
Ekonomi

Hepsiburada'dan 700 milyon dolarlık halka arz

Online satış firması Hepsiburada, NASDAQ Borsası’nda halka açıldı.

Yeniakit Publisher
2021-07-02 19:51:00 -
Hepsiburada'dan 700 milyon dolarlık halka arz

Firma, halka arzdan 700 milyon doları aşkın gelir elde etti.

İlk ve tek şirket konumunda

Hisse fiyatı 12 dolar olarak belirlenen Hepsiburada’nın CEO’su Murat Emirdağ, “Hedefimiz, halka arzla kurumsal ve finansal yapımızı daha da güçlendirerek müşteri odaklı iş süreçlerimizi, ürün ile hizmet çözümlerimizi sürekli yenileyip sürdürülebilir büyümeyi sağlamak” dedi. Emirdağ, şu ifadeleri kullandı: “Hepsiburada Türkiye’den doğup dünya markası olma yolculuğunda emin adımlarla ilerleyen ilk ve tek yerli şirket. Platformumuzda yer alan 45 bini aşkın iş ortağımızla geçtiğimiz sene yüzde 100’ün üzerinde büyüme kaydederek 17 milyar liralık işlem hacmine imza attık. Firma olarak KOBİ’lerin ve yeni girişimlerin kuvvetlenmelerine imkân tanırken sürdürülebilir ekonomik büyümeye katkı sağlamaya devam etmek istiyoruz. NASDAQ’ta teknolojinin devler liginde halka açık olmak bu yolda bize hem rehberlik edecek hem de güç verecek.”

Başarısıyla takdir topluyor

NASDAQ Başkanı ve CEO’su Adena Friedman da Hepsiburada’nın halka arzından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Friedman, firmanın yöneticilerine hitaben şunları kaydetti: “Türkiye’de önde gelen bir e-ticaret platformu ve daha kapsayıcı bir işgücü oluşturma konusundaki kararlılığınız da aynı derecede ilham verici. ‘Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü’ programınız 2017 yılından bu yana 19 binden fazla kadın girişimciye ulaştı. 2020 yılına gelindiğinde Hepsiburada platformunda yer alan girişimlerin yüzde 20’sinden fazlasının kadın müteşebbislere ait olması etkileyici bir başarı. Kurucusu kadın olan bir girişimin, bu alanda çok daha önemli mesafeler kat edeceğinden kuşkum yok.”

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