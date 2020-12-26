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Gündem Hep destek, tam destek Kılıçdaroğlu teröristin tahliyesini istedi
Gündem

Hep destek, tam destek Kılıçdaroğlu teröristin tahliyesini istedi

Partideki taciz ve tecavüzlerle gündeme gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu sefer de terörist Selahattin Demirtaş’ın tahliyesini istedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-26 12:12:00 -
Hep destek, tam destek Kılıçdaroğlu teröristin tahliyesini istedi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş hakkındaki "tahliye edilmeli" kararının yankıları hala sürüyor.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, terör soruşturmasında tutuklanıp hapse atılan Demirtaş'ın tahliye edilmesi gerektiğini savunarak, aksi durumda Türkiye'ye faturası ağır olacağı yorumunda bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, şunları söyledi;

"Kararın uygulanması zorunlu. Karara uymam dersen hem Avrupa’dan tecrit oluyorsun hem de kendin Anayasana uymuyorsun. Böyle bir durum, demokrasi algısını sıfıra indirir. Faturası ağır olur. Peki uygulanmaması şaşırtıcı mı olur? Hayır." 

HDP istedi CHP'den art arda sesler yükseldi

HDP, Selahattin Demirtaş konusunda tüm muhalefet partilerinin açıklama yapmasını istemişti.

Teröristi savunmada ilk sırada CHP var

Bu çağrı üzerine ilk açıklama CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ndan geldi. Ardından da  Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere birçok CHP'li isim, Demirtaş'ın tahliyesini istedi.

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