Hentbolda Kovid-19 vakaları nedeniyle Erkekler ve Kadınlar Süper Lig'de 5 maç ertelendi

ANKARA (AA) - Türkiye Hentbol Federasyonu, Erkekler ve Kadınlar Süper Lig'de bazı sporcu ve antrenörlerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıktığını, bu nedenle bugün ve yarın oynanması planlanan 5 maçın ertelendiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, Erkekler Süper Lig takımlarından Beykoz Belediyespor ve MYK Hentbol ile Beşiktaş Aygaz'ın sporcu ve teknik ekibine yapılan Kovid-19 testlerinde pozitif sonuçların tespit edildiği bildirildi.

Bu nedenle bugün oynanması planlanan İzmir Büyükşehir Belediyespor-MYK Hentbol ile Beykoz Belediyespor-Spor Toto ve Güneysuspor-Beşiktaş Aygaz müsabakalarının ertelendiği belirtildi.

Ayrıca Beşikaş Aygaz'ın EHF Avrupa Ligi'nde 27 Ekim Salı günü oynayacağı Nexe Nasice maçının da ertelendiği kaydedildi.





- Kadınlarda 2 maç ertelendi





Kadınlar Süper Lig takımlarından Üsküdar Belediyespor ve Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübünde yapılan Kovid-19 testlerinde de sporcu ve antrenörlerde pozitif sonuçların tespit edildiği ifade edildi.

Bu nedenle yarın oynanması planlanan Konyaaltı Belediyespor-Üsküdar Belediyespor ve Yenimahalle Belediyespor-Elazığ Sosyal Yardımlaşma müsabakalarının da ertelendiği aktarıldı.

Federasyon, testi pozitif çıkan sporcu ve antrenörlere "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.



