Hentbol: Toplu sonuç - Erkekler Süper Lig'de 21 ve Kadınlar Süper Lig'de 19. hafta müsabakaları yapıldı



İSTANBUL (AA) - Hentbol Erkekler Süper Lig'de 21 ve Kadınlar Süper Lig'de 19. hafta müsabakaları yapıldı. Liglerde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

- Erkekler Süper Lig

Maliye Piyango-CIP Travel Antalyaspor: 26-30 Beşiktaş Mogaz-Beykoz Belediyespor: 32-31 Göztepe-Adıyaman Belediyespor: 24-25 İzmir Büyükşehir Belediyespor-MYK Hentbol: 28-25

- Kadınlar Süper Lig

Polatlı Belediyespor-Yalıkavakspor: 30-30 Aksaray Belediyespor-Üsküdar Belediyespor: 26-26 Yenimahalle Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor: 35-34 Samsun Gençlik-Ardeşen Gençlik: 30-38 Muratpaşa Belediyespor-Kastamonu Belediyespor: 25-25



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