Hentbol: Toplu sonuç
- Erkekler Süper Lig'de 21 ve Kadınlar Süper Lig'de 19. hafta müsabakaları yapıldı30 Mart 2019 Cumartesi 21:10
İSTANBUL (AA) - Hentbol Erkekler Süper Lig'de 21 ve Kadınlar Süper Lig'de 19. hafta müsabakaları yapıldı.
Liglerde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
- Erkekler Süper Lig
Maliye Piyango-CIP Travel Antalyaspor: 26-30
Beşiktaş Mogaz-Beykoz Belediyespor: 32-31
Göztepe-Adıyaman Belediyespor: 24-25
İzmir Büyükşehir Belediyespor-MYK Hentbol: 28-25
- Kadınlar Süper Lig
Polatlı Belediyespor-Yalıkavakspor: 30-30
Aksaray Belediyespor-Üsküdar Belediyespor: 26-26
Yenimahalle Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor: 35-34
Samsun Gençlik-Ardeşen Gençlik: 30-38
Muratpaşa Belediyespor-Kastamonu Belediyespor: 25-25
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