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Spor Hentbol: Haftanın programı
Spor

Hentbol: Haftanın programı

Erkekler Süper Lig'de 3. ve 5. hafta erteleme maçları oynanacak. Kadınlar Süper Lig'de ise 9. haftada iki maç yapılacak

Yeniakit Publisher
2020-11-20 09:12:03 -
Hentbol: Haftanın programı


ANKARA (AA) - Hentbolda Erkekler Süper Lig'de 3. ve 5. hafta erteleme maçları, Kadınlar Süper Lig'de ise 9. haftada iki karşılaşma oynanacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle birçok maçın ileri tarihe ertelendiği liglerde bu hafta sadece 4 maç oynanacak.

Liglerde haftanın programı şöyle:

Erkekler Süper Lig:

5. Hafta:

Bugün:

17.00 Güneysuspor-Beşiktaş Aygaz (Güneysu)

3. Hafta:

22 Kasım Pazar:

12.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto (Celal Atik)

Kadınlar Süper Lig:

9. Hafta:

22 Kasım Pazar:

15.00 Anadolu Üniversitesi-Sivas Belediyespor (Porsuk)

15.00 Yenimahalle Belediyespor-Aksaray Belediyespor (Gazi Mustafa Kemal Atatürk)

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