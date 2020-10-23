  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Hentbol: Haftanın programı
Spor

Hentbol: Haftanın programı

Kadınlar Süper Lig ile Erkekler Süper Lig'de 5. hafta müsabakaları yapılacak

Yeniakit Publisher
2020-10-23 09:21:38 -
Hentbol: Haftanın programı

İSTANBUL (AA) - Hentbolda Kadınlar Süper Lig ile Erkekler Süper Lig'e 5. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:


- Kadınlar Süper Lig


25 Ekim Pazar:

12.00 Sivas Belediyespor-Görele Belediyespor (Taha Akgül)

13.00 Konyaaltı Belediyespor-Üsküdar Belediyespor (Akdeniz Üniversitesi)

13.00 Aksaray Belediyespor-Yalıkavak (Aksaray)

15.00 Muratpaşa Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Süleyman Evcilmen)

15.00 Anadolu Üniversitesi-Kastamonu Belediyespor (Porsuk)

18.00 Yenimahalle Belediyespor-Elazığ Sosyal Yardımlaşma (Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi)


- Erkekler Süper Lig


Bugün:

17.00 Köyceğiz Belediyespor-Göztepe (Muğla Menteşe)

Yarın:

15.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-MYK Hentbol (Celal Atik)

15.00 Beykoz Belediyespor-Spor Toto (R. Şahin Köktürk)

16.00 İstanbul Üniversitesi Spor Birliği-Nilüfer Belediyespor (Prof. Dr. Turgay Atasü)

16.00 Güneysu-Beşiktaş Aygaz (Güneysu)

17.30 Ümitköy Anadolu İHL Başkent Akademi-Antalyaspor (Prof. Dr. Yaşar Sevim)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Böyle bir şey savaş tarihinde görülmedi! Aynı anda binden fazla SİHA'yla saldırdılar
Dünya

Böyle bir şey savaş tarihinde görülmedi! Aynı anda binden fazla SİHA'yla saldırdılar

Ermenistan Savunma Bakanlığı temsilcisi Artsrun Hovhannisyan, Azerbaycan'ın kendilerinden 12 kat daha fazla olduğunu ve böyle bir şeyin sava..
Kan donduran iddia: Helikoptere sığmadığı için öldürdüler
Dünya

Kan donduran iddia: Helikoptere sığmadığı için öldürdüler

Afganistan'da görev yapan Avustralya askerlerinin, 2012'de ele geçirdikleri bir Afgan esiri helikoptere sığmadığı için öldürdüğü ileri sürül..
Avrupalı Bakan'dan eşcinsellere tepki: Çok istiyorsanız...
Dünya

Avrupalı Bakan'dan eşcinsellere tepki: Çok istiyorsanız...

Estonya İçişleri Bakanı Mart Helme "Eşcinseller çok istiyorlarsa İsveç'e gitsin. Biz onlara düşmanca bakıyoruz. Devletin yaşamasını istiyoru..
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay