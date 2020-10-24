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Spor Hentbol: Erkekler Süper Lig
Spor

Hentbol: Erkekler Süper Lig

Ligin 5. haftasında 3 maç Kovid-19 nedeniyle ertelenirken, 2 karşılaşma oynandı

Yeniakit Publisher
2020-10-24 20:49:45 -
Hentbol: Erkekler Süper Lig

İSTANBUL (AA) - Hentbol Erkekler Süper Lig'in 5. haftasında bugün oynanması planlanan 5 maçın üçü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenirken, ikisi oynandı.

Ligde İzmir Büyükşehir Belediyespor-MYK Hentbol, Beykoz Belediyespor-Spor Toto ile Güneysuspor-Beşiktaş Aygaz müsabakaları ertelendi.

Diğer maçlarda ise Nilüfer Belediyespor deplasmanda İstanbul Üniversitesi Spor Birliği'ni 35-24, Antalyaspor da rakip sahada Ümitköy Anadolu İHL Başkent Akademi'yi 39-30 yendi.

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