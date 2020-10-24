Hentbol: Erkekler Süper Lig
Ligin 5. haftasında 3 maç Kovid-19 nedeniyle ertelenirken, 2 karşılaşma oynandı
İSTANBUL (AA) - Hentbol Erkekler Süper Lig'in 5. haftasında bugün oynanması planlanan 5 maçın üçü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenirken, ikisi oynandı.
Ligde İzmir Büyükşehir Belediyespor-MYK Hentbol, Beykoz Belediyespor-Spor Toto ile Güneysuspor-Beşiktaş Aygaz müsabakaları ertelendi.
Diğer maçlarda ise Nilüfer Belediyespor deplasmanda İstanbul Üniversitesi Spor Birliği'ni 35-24, Antalyaspor da rakip sahada Ümitköy Anadolu İHL Başkent Akademi'yi 39-30 yendi.