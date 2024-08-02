Heniyye'nin yerine 3 aday! Bir isim öne çıkıyor

Tahran'da suikastla katledilen Hamas lideri Heniyye'nin şehit olmasının ardından yerine geçecek isimler konuşulmaya başlandı. İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırıma yönelik saldırılarının en şiddetli olduğu dönemde Hamas Siyasi Büro Başkanlık koltuğuna oturacak isim çok kritik bir öneme sahip. Bölgeyi yakından ilgilendiren yeni lider kim olacak sorusuna uzmanlar 3 ismi işaret ediyor.

EN GÜÇLÜ ADAY MEŞAL

En güçlü aday Hamas'ın kurucularından olan Halid Meşal. 1956'da Batı Şeria'da doğan Meşal, 1996 yılında Hamas'ın liderliğini yaptı. 1997 yılında Ürdün'de Mossad'ın spreyli suikast girişimine uğradı. Ürdün Kralı Hüseyin, dönemin İsrail Başbakanı Netenyahu'ya panzehri vermemesi halinde ajanları idam edeceğini söyledi. Dönemin ABD Başkanı Clinton'un devreye girmesiyle İsrail panzehri gönderdi ve Meşal ölümüne bir kaç saat kala kurtuldu. 2017'de koltuğu Heniyye'ye bırakan Meşal, Hamas'ın yurt dışındaki siyasi bürosunun başına geçmişti.

SALDIRIDAN KURTULDU

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Hamas'ın başına geçme ihtimali olan bir diğer isim ise Mahmud Zahar. 1945'te Filistinli bir baba ve Mısırlı bir annenin çocuğu olarak Gazze'de dünyaya gelen Zahar, Hamas'ın kurucularından ve önde gelen liderlerinin başında geliyor. Hamas hareketinin 2006'da Filistin genel seçimlerini kazanmasıyla birlikte Zahar, Dışişleri Bakanlığı yaptı. Zahar da yine diğer isimler gibi İsrail'in suikast girişiminden kurtuldu. 2003'te Gazze'deki evi havadan bombalandı. Zahar saldırıdan yaralı kurtuldu ancak oğlu Halid öldü.

EN ÇOK ARANAN ADAM

Üçüncü isim ise Hamas'ın Gazze'deki siyasi kanadının lideri Yahya Sinvar. İstihbarat ve içi güvenliğin başında olan Sinvar, Hamas'ın güvenlik servisi "Mecd" in kurucusu. 7 Ekim'de İsrail'e yapılan saldırıdan sorumlu tutulan Sinvar, israil'in en çok arananlar listesinde yer alıyor.