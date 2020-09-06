Heniyye'den intikam sözü! ‘Siyonist projeyi tarihten sileceğiz’

Heniyye, mezarlıkta yaptığı konuşmada, İsrail’e hitaben, “Bu kanlar, tüfekler ve füzeler, siz Filistin topraklarından ayrılıncaya kadar sizi takip edecek ve kovalayacaktır. Filistin direnişi, Sabra ve Şatilla katliamı şehitlerinin intikamını ancak Filistin topraklarındaki Siyonist projeyi yok etmekle almış olur” ifadelerini kullandı.