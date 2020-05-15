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Hendek’te mama evleri projesi hayata geçirildi

Hendek Belediyesi, sokak hayvanları için mama ve su kaplarının bulunduğu ‘Mama evleri’ projesini hayata geçirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 15:54:53 -
Hendek’te mama evleri projesi hayata geçirildi

Hendek Belediyesi, sokak hayvanları için mama ve su kaplarının bulunduğu ‘Mama evleri’ projesini hayata geçirdi.


Hendek Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından sokak hayvanları için hazırlanan proje sıcak havanın etkisini gösterdiği bu günlerde hayata geçirildi. Kilitli parke üretimi yapılan kırık paletlerden ve belediye mutfağından alınan yemek yağı atık tenekeleri kullanılarak hayata geçirilen proje kapsamında 10 adet ‘Mama evleri’ inşa edildi. Hendek Belediyesi şantiyesinde, belediye ekipleri tarafından özenle hazırlanan ahşap mama yeri ve suluklar beğeni topladı.


Mobilya atölyesinde atık tahtalar ve tenekeler titizlikle ustaların elinden geçerek hazırlanan ahşap kutular montajlanarak sağlam bir hale getirilmesinin ardından boyanıyor. Dış ortama dayanıklı olarak hazırlanan ahşap kutuların sayısının arttırılacağı açıklandı. Tamamlanan mama evleri şehrin muhtelif noktalarına bırakılarak su ve mamalarla dolduruldu. Mama evleri ilk etapta Atatürk Parkı, Zeki Cömert Aile Çay Bahçesi, Muammer Sencer Caddesi ve diğer noktalara bırakıldı. Mama evi sayısının arttırılacağı açıklanırken, kutular Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından mama ve su ile dolduruldu. Mama evlerinin düzenli olarak kontrol edileceği açıklandı.

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