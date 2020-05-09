Hemşire annesiyle bir aydır görüşemeyen çocuk, Anneler Günü'nü hastane bahçesinde kutladı

İZMİR (AA) - TEZCAN EKİZLER - İzmir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördükten sonra hastanedeki görevine geri dönen ama çocuğuna hastalık bulaştırmamak için öğrenci yurdunda kalan hemşire Ayfer Açık'ın 9 yaşındaki oğlu, annesini görev yaptığı hastanenin bahçesinde ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Kovid'li hastaların tedavi edildiği serviste görev yapan 12 yıllık hemşire, bir çocuk annesi Açık'a bir ay önce yaşadığı rahatsızlığın ardından Kovid-19 testi yapıldı.

Testi pozitif çıkmasının ardından görev yaptığı serviste 5 gün tedavi gören Açık, daha sonra evinde 14 gün gözetimde kaldı.

Açık, yapılan testlerinin negatif çıkmasının ardından hemen görevinin başına dönerken, hastalığı 9 yaşındaki oğlu Mehmet Eren ve eşine bulaştırmamak için hastane yönetimi tarafından sağlık çalışanlarına tahsis edilen öğrenci yurdunda kalmaya başladı.

Annesiyle yaklaşık bir aydan bu yana sadece akşamları cep telefonu vasıtasıyla görüntülü konuşabilen Mehmet Eren, annesine, Anneler Günü sürprizi hazırlamak için bir tanıdığı vasıtasıyla telefonla Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'a ulaştı.

Budak ile Mehmet Eren, serviste nöbetçi olan Ayfer Açık'a Anneler Günü sürprizi yapmak için hastane bahçesinde buluştu.

Annesini telefonla arayan ve onu çok özlediğini ifade eden Mehmet Eren, onu hastane bahçesine çağırdı.

Hemşire anne ve oğlunun hastane bahçesindeki kavuşma anı çevredekileri de duygulandırırken, Açık da oğluna sarılmamak için kendini zor tuttu ve evladına elleriyle sevgi gösterilerinde bulundu.

- "Elim ayağım titredi"

Ayfer Açık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, enfekte olduğunu öğrendiğinde aklına ilk oğlunun geldiğini, hastanede ve evde kaldığı süre boyunca onunla zaman geçiremediği için çok üzüldüğünü söyledi.

Evinde karantina altındayken oğlunu hiç görmediğini anlatan Açık, "Bir gün kapının önüne oturdu. Kapı kapalıydı. Anne bu şekilde konuşsak olur mu dedi. Bir anne olarak onun sözlerine çok üzüldüm. Sonra maskemi takarak oğlumu görebilmek için kısa bir süre de olsa balkona çıkmaya başladım. O bile onun için mutluluk verici oldu." dedi.

Yurtta kalırken bile aklının hep oğlu ve eşinde olduğunu, oğlunu düşünürken bir anda telefonunun çaldığını ve oğlunun kendisini bahçeye çağırdığını dile getiren Açık, duygularını şöyle anlattı:

"Benim için çok farklı bir Anneler Günü sürprizi oldu. Çok mutlu oldum elim ayağım titredi. Bir anne için çok mutlu bir olay, ben rektörüme teşekkür ediyorum. Ona çok sarılmak istedim ama sarılamadım. Sağlık çalışanı anneler zor günler yaşıyor. Evlatlarına sarılamıyorlar. Onunla zaman geçirmeyi çok özledim."

Mehmet Eren Açık ise annesini göreceği için tüm gece uyumadığını, onu karşısında görünce heyecanla ona doğru koştuğunu ifade etti.

Annesini çok özlediğini gözleri yaşlı şekilde anlatan Mehmet Eren, "Annemi görmek çok mutlu etti. Evdeyken annemin yemeğini babamla hazırlıyorduk. Annemi bir ay sonra gördüm çok özlemişim. Annem hastaların iyileşmesi için çalışıyor, birçok çocuğun annesini iyileştiriyor. Bu sayede o çocuklar da Anneler Günü'ne annesiz girmiyor. Herkesin Anneler Günü kutlu olsun. Annesizlik çok zor." şeklinde konuştu.

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ise Ayfer hemşirenin Kovid-19 ile savaşan anne sağlık çalışanlarından biri olduğunu, onun gibi birçok fedakar sağlık çalışanının bu süreçte hastanede görevleri başında olduğunu dile getirdi. Budak, "Bugün bu buluşmada anneliğin ne kadar kutsal bir vazife olduğunu bir kez daha anladım. Tüm annelerimizin bu özel günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.



