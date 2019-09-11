Hempa Çocuk Derneğinden Diyarbakır’daki annelere ziyaret

Hempa Çocuk Derneği, Diyarbakır’da HDP binası önünde çocukları için eylem yapan annelere destek verdi.

Avrupa’nın çocuklar tarafından kurulan tek derneği olan Hempa Çocuk Derneği, Diyarbakır’da HDP İl Başkanlığı önünde çocukları için eylem yapan annelere destek verdi. Hempa Çocuk Derneği Başkanı İbrahim Enes Duruay ve beraberindeki heyet, Diyarbakır’a giderek HDP İl Başkanlığı önünde terör örgütü tarafından alıkonulan çocukları için eylem yapan annelere destek ziyaretinde bulundu. Ziyaret sonrasında açıklamada bulunan Duruay, "Ailelerinden koparılarak terör örgütünün kıskacına sıkışan çocukların yeri okuldur. Çocuğun yeri ailesinin yanıdır. BM’nin, İnsan Hakları İzleme Örgütünün raporları da teyit ediyor ki terör örgütü PKK’nın elinde 18 yaşından küçük binlerce çocuk var. Çocuklar zorla alıkonuluyor, istismara maruz kalıyor. İlkel şartlar altında çocukların nasıl alıkonulduğuna, istismara, tacize, tecavüze uğradığına, terör tarzı yargıyla infaz edildiğine dair haberleri endişe ile izliyoruz. Bu bir insanlık suçudur. Bu düzen son bulmalı. Çocuklarını terör örgütünün pençesinden kurtarmak isteyen anneler günlerdir cesur bir direniş veriyor. Bu direnişe destek olmak, anaların, çocukların yanında olmak bütün insanlığın vicdan borcudur" dedi.

Eylem yapan anneler ise, dernek yetkililerine ziyaretleri için teşekkür ederek, çocukları gelene kadar eylemlerini sürdüreceklerinin altını çizdi.