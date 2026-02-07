MKE, ABD ve Nijerya’ya yeni teslimatları tamamladı

Bundan çok değil 15 yıl öncesine kadar Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terör örgütüne yönelik operasyonlarda ihtiyaç duyduğu piyade tüfeği, havan, top, uçak bombası gibi mühimmatlara ambargo uygulayarak Mehmetçiğin elini kolunu bağlayan ülkeler, şimdi Türk silah ve mühimmatını alabilmek için sıraya giriyor.

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), ABD’ye AP5P makinalı tabanca, AP-53 ve AP-51 yarı otomatik tüfek, Nijerya’ya ise 20 mm fişek teslimatını başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu.

TÜRK SİLAHLARI 185 ÜLKEYE SATILIYOR

Türk savunma sanayisinin 2025 yılı itibarıyla ihracat gerçekleştirdiği ülke sayısı 185'e ulaştı. Türk savunma sanayii ürünleri bugün dünyanın dört bir yanında barışın, caydırıcılığın ve güvenliğin hizmetinde yer alıyor.