MKE, ABD ve Nijerya’ya yeni teslimatları tamamladı
Türk savunma sanayisi, dünyanın her bölgesine yönelik ihracatını attırarak ülkemizin gurur kaynağı olmaya devam ediyor.
Bundan çok değil 15 yıl öncesine kadar Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terör örgütüne yönelik operasyonlarda ihtiyaç duyduğu piyade tüfeği, havan, top, uçak bombası gibi mühimmatlara ambargo uygulayarak Mehmetçiğin elini kolunu bağlayan ülkeler, şimdi Türk silah ve mühimmatını alabilmek için sıraya giriyor.
Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), ABD’ye AP5P makinalı tabanca, AP-53 ve AP-51 yarı otomatik tüfek, Nijerya’ya ise 20 mm fişek teslimatını başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu.
TÜRK SİLAHLARI 185 ÜLKEYE SATILIYOR
Türk savunma sanayisinin 2025 yılı itibarıyla ihracat gerçekleştirdiği ülke sayısı 185'e ulaştı. Türk savunma sanayii ürünleri bugün dünyanın dört bir yanında barışın, caydırıcılığın ve güvenliğin hizmetinde yer alıyor.
Gündem
Türk savunma sanayisinde 2026 yılı hedefleri: KAAN seri üretime geçiyor, KIZILELMA göklerle buluşuyor!