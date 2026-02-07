  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Otomotiv sektörü için düzenleme yapıldı Milletin ekmeğine taş koyan zihniyet yine sahnede! Nevşin Mengü asrın konut seferberliğini küçümsedi Maskat’taki barış rüzgarı yerini fırtınaya bıraktı! ABD’den İran’ın "gölge filosuna" ağır darbe Dünyaya "sosyal devlet" dersi veriyoruz! Bakan Kurum'dan Osmaniye'de asrın gövde gösterisi Siyonist Epstein sapıklığınınTürkiye bağlantıları İnceleniyor mu? Beyaz Saray'da Maskat rüzgarı esiyor! Trump’tan İran ile yeni anlaşma için "çok iyi" mesajı 7 Şubat 2026: Günün Âyet ve Hadisi 7 Şubat 1311: Kutbüddîn Şîrâzî'nin vefatı (Tabip ve Dîn Âlimi) Trump’tan İran ticaretine sert önlem! Trump yoğun tepkilerin ardından ırkçı paylaşımını sildi
Gündem MKE, ABD ve Nijerya’ya yeni teslimatları tamamladı
Gündem

MKE, ABD ve Nijerya’ya yeni teslimatları tamamladı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
MKE, ABD ve Nijerya’ya yeni teslimatları tamamladı

Türk savunma sanayisi, dünyanın her bölgesine yönelik ihracatını attırarak ülkemizin gurur kaynağı olmaya devam ediyor.

Bundan çok değil 15 yıl öncesine kadar Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terör örgütüne yönelik operasyonlarda ihtiyaç duyduğu piyade tüfeği, havan, top, uçak bombası gibi mühimmatlara ambargo uygulayarak Mehmetçiğin elini kolunu bağlayan ülkeler, şimdi Türk silah ve mühimmatını alabilmek için sıraya giriyor.

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), ABD’ye AP5P makinalı tabanca, AP-53 ve AP-51 yarı otomatik tüfek, Nijerya’ya ise 20 mm fişek teslimatını başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu.

TÜRK SİLAHLARI 185 ÜLKEYE SATILIYOR

Türk savunma sanayisinin 2025 yılı itibarıyla ihracat gerçekleştirdiği ülke sayısı 185'e ulaştı. Türk savunma sanayii ürünleri bugün dünyanın dört bir yanında barışın, caydırıcılığın ve güvenliğin hizmetinde yer alıyor.

Savunma sanayiinde küresel hamle! Türkiye dünyada ilk 10'a girdi
Savunma sanayiinde küresel hamle! Türkiye dünyada ilk 10'a girdi

Ekonomi

Savunma sanayiinde küresel hamle! Türkiye dünyada ilk 10'a girdi

Türk savunma sanayisinde 2026 yılı hedefleri: KAAN seri üretime geçiyor, KIZILELMA göklerle buluşuyor!
Türk savunma sanayisinde 2026 yılı hedefleri: KAAN seri üretime geçiyor, KIZILELMA göklerle buluşuyor!

Gündem

Türk savunma sanayisinde 2026 yılı hedefleri: KAAN seri üretime geçiyor, KIZILELMA göklerle buluşuyor!

Savunma sanayisinde dev işbirliği: ASELSAN ve Excalibur Avrupa için güçlerini birleştirdi
Savunma sanayisinde dev işbirliği: ASELSAN ve Excalibur Avrupa için güçlerini birleştirdi

Teknoloji

Savunma sanayisinde dev işbirliği: ASELSAN ve Excalibur Avrupa için güçlerini birleştirdi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23