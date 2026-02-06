Bayram ikramiyelerine zam! Yeni yasa paketinin detayları

AK Parti Grubu, kamuoyunun uzun süredir beklediği düzenlemeler için çalışmalarını hızlandırdı. Hazırlanan iki ayrı torba kanun teklifi taslağının, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte önümüzdeki hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Paket, sosyal yaşamdan ekonomiye kadar birçok başlıkta önemli değişiklikler öngörüyor.

EMEKLİ İKRAMİYESİ 5 BİN LİRAYA ÇIKIYOR

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bayram ikramiyelerine yapılacak artıştaydı. Hazırlanan taslağa göre, emekli bayram ikramiyesinin artırılmasına yönelik düzenleme torba tekliflerden birinde yer alacak. Mevcutta 4 bin lira olarak ödenen bayram ikramiyesine, asgari ücret artış oranı kadar zam yapılması ve tutarın 5 bin liraya yükseltilmesi planlanıyor.

ANNELERE 24 HAFTA, BABALARA 10 GÜN İZİN

Paketin en dikkat çeken maddelerinden biri de ebeveynleri ilgilendiriyor. Doğum izin sürelerinde 'devrim' niteliğinde değişikliğe gidiliyor. Kadın çalışanların doğum öncesi ve sonrası toplam 16 hafta olan ücretli doğum izinlerinin 24 haftaya çıkarılması hedefleniyor.

Öte yandan düzenleme ile birlikte babalık izninin tüm sektörler için 10 güne yükseltilmesi öngörülüyor. Ayrıca düzenlemeye eklenecek geçici bir madde ile şu an halihazırda doğum izninde olan annelerin de bu haktan yararlandırılması tartışılıyor.

GENÇLERE SOSYAL MEDYA YASAĞI GELİYOR

Çocukları dijital dünyanın zararlarından korumak amacıyla radikal bir adım atılıyor. Sosyal medyanın belirli bir yaşın altındaki çocuklara yasaklanması gündemde. AK Parti Grubu'ndaki çalışmalarda yaş sınırı olarak 15 veya 16 yaş üzerinde duruluyor. Henüz yaş sınırına kesin karar verilmezken, 15 yaşını dolduranların kapsama alınıp alınmayacağı değerlendiriliyor.