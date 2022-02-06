Hem terörist hem fitneci

Sömürgeci Fransa’nın Afrika’da kirli planlarla ülkeleri zayıflatıp nasıl kanını emdiğini Mali Başbakanı, çarpıcı ifadelerle ortaya koydu...

Mali Başbakanı Choguel Kokalla Maiga, Fransa’nın ülkenin kuzeyindeki ayrılıkçı gruplara yardım ettiğini ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerini Mali’ye karşı kışkırtığını söyledi.

Fransa’nın Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) üzerinde de etkisi olduğuna işaret eden Maiga, “ECOWAS’ta alınacak yaptırım kararlarını da Fransa bildiriyor” dedi.

Mali’deki güvenlik sorununu bir hastalığa benzeten ve yıllardır yanlış teşhisle tedavi edildiğini dile getiren Maiga şöyle devam etti: “Hastaya ilaç ve reçete verildi, 2 ay içinde iyileşeceği söylendi ancak o dönem sadece vücudunun bir kısmını etkileyen hastalık 9 yılda bedeninin yüzde 80’ine yayıldı. Bunu sorgulamak lazım.”

Fransa bizi bölmek istiyor

Maiga, 2011’de Kaddafi’nin devrilmesinden sonra Libya’daki ayrılıkçıları Fransa’nın Mali’ye taşıdığını belirterek “Libya’dan gelen ayrılıkçı grupların arkasında Fransa’nın olduğunu bizzat ayrılıkçılar söylüyor. Ayrılıkçılar, Fransa’nın kendilerine Mali’nin kuzeyini işgal etme, orayı bölerek bağımsız devlet kurma sözü verdiğini söylüyor. Bunu Fransanın desteklediği militanlar söylüyor” dedi.

Mali Başbakanı söyle devam etti: “Fransa şimdi bizi meşru görmüyor. 2013’te de darbe sonrasındaki geçiş hükümetinin mektubuyla geldiler. Mektupta Fransa’dan istihbarat ve hava desteği istenmiş ama asker konuşlandırılmasına ilişkin bir talep yok. Fransa kuzeydeki Kidal bölgesine vardığında Mali ordusunun önünü kesti ve terör gruplarının yeniden örgütlenmek için bölgeyi kuşatarak dışarıya kapattı. Bundan ders çıkarıyoruz. Fransa’nın terörle mücadelede bize yardım etmesi gerekiyordu ama Mali’nin bölünmesi ve terörün yayılması için tüm şartları oluşturdu. 9 yılın sonunda sadece kuzeyle sınır olan terör sorununun toprakların yüzde 80’ine yayıldığını görüyoruz.”

Mali’nin, ülke güvenliğinin yeniden sağlanmasına yardımcı olacak herkesle çalışmaya hazır olduğunun altını çizen Maiga, “Fransa, AB ülkelerini bize karşı kışkırtıyor. Mali’ye yönelik kalkınma projelerini engellemeye çalışıyor. Avrupa ülkelerinden uçak almak istiyoruz, engelleniyoruz, ABD’den almak istiyoruz, engelleniyoruz. Biz de Rusya ile işbirliğine karar verdik. Bir aydan kısa sürede 30 yılda yapamadığımız kadar çok teröristi etkisiz hale getirildi. Fransız makamları, hükümetimizi devirmek medya yoluyla bir terör uyguluyor” diye konuştu.