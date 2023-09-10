Hem temiz hem elektrik üretiyor! Dünyanın en büyüğü Çin’de

2023 Uluslararası Enerji Dönüşüm Forumu, Çin’in doğu eyaleti Jiangsu'da yer alan Suzhou kentinde açıldı. Forum esnasında sunulan raporlara göre, Çin, dünyanın en büyük elektrik temini ve temiz enerji üretim sistemine sahip olan ülke. Bu bağlamda, inşa ve kurulum faaliyetleri halen de devam eden halen hidroelektrik santraller, rüzgar enerjisi, güneş panellerinden elde edilen enerji, biyokütleden sağlanan enerji ve nükleer enerji ile Çin, yıllardır dünyanın birinci sırasındaki konumunu koruyor.

Çin’in toplam kurulu elektrik üretim kapasitesi, bu yılın ilk yarısında 2,71 milyar kilovata ulaşmış bulunuyor. Bu kapasitenin 1,322 milyar kilovat kadarı, yenilenebilir kurulu enerji kapasitesi. Dolayısıyla, yenilenebilir ve temiz enerji kapasitesi, ülkenin tarihinde ilk kez kömürden elde edilen enerjiyi geçmiş oldu.