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Yerel

Hem şaşırdılar hem “Alışığız” dediler! Kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü

Ardahan’ın Göle ilçesinde dün gün boyu etkili olan yağmur, akşam vakti yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı ilçeyi beyaza bürürken, vatandaşlar hem şaşkınlık yaşadı hem de “Biz kar yağışına alışkınız.” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 07:21:00 -
Hem şaşırdılar hem “Alışığız” dediler! Kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü

Ardahan merkez ile Göle ilçesinde akşam saatlerinde lapa lapa kar yağdı.

Ardahan kent merkezi ile Göle ilçesi Mayıs ayında yeniden beyaza büründü. Ardahan’da gün boyunca etkili olan yağmur akşam saatlerinde belli bölgelerde yerini kar yağışına bıraktı.

Batı’da bahar, Doğu’da kar

Batı’da bahar havası yaşanırken, Doğu’da ise mayıs ayına rağmen etkili olan kar vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.

Ardahan’da 2 gündür etkili olan etkili olan yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Akşam saatlerinde lapa lapa yağan karı gören vatandaşlar, büyük şaşkınlık yaşadı.

"Biz kar yağışına alışığız"

Vatandaşlar, ''Kışın yağmayan kar mayıs ayında yağdı. İnşallah yollar kapanmaz. Lapa lapa yağıyor. Biz kar yağışına alışığız.''

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