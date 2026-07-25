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Gündem Skandal! Alkollü askerler zırhlı araçla dehşet saçtı
Gündem

Skandal! Alkollü askerler zırhlı araçla dehşet saçtı

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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İngiltere'nin Wiltshire bölgesindeki Tidworth Askeri Üssü'nde iki alkollü asker, izinsiz şekilde aldıkları 15 tonluk "Bulldog" tipi zırhlı personel taşıyıcısıyla park halindeki araçlara çarptı. Yaklaşık 100 bin sterlinlik maddi hasara yol açan olayın ardından iki asker gözaltına alınırken, askeri polis soruşturma başlattı.

İngiltere'de yaşanan olay, askeri disiplini tartışmaya açtı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Wiltshire bölgesindeki Tidworth Askeri Üssü'nde konuşlu 26. İstihkam Alayı'nda görev yapan iki asker, gece dışarıda alkol aldıktan sonra üsse döndü.

Alkol aldıktan sonra zırhlı aracı kaçırdılar

Yerel saatle 01.00 sıralarında üs içerisinde bulunan yaklaşık 15 ton ağırlığındaki "Bulldog" tipi zırhlı personel taşıyıcısını izinsiz şekilde alan askerler, araçla kışla içerisinde dolaşmaya başladı.

Park halindeki araçlara çarptı

Kontrolden çıkan zırhlı araç, dar bir yolda ilerlediği sırada yol kenarında park halinde bulunan çok sayıda araca çarptı. Kazada bazı araçlar ağır hasar alırken, iki otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi.

İlk belirlemelere göre meydana gelen maddi zararın yaklaşık 100 bin sterlin olduğu bildirildi.

Görüntüler sosyal medyada yayıldı

Görgü tanıkları tarafından kaydedilen görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Görüntülerde zırhlı aracın dar yolda ilerlerken her iki tarafta park halinde bulunan araçlara çarptığı anlar yer aldı.

İngiliz basını, aracı kullanan askerin zaman zaman saatte yaklaşık 51 kilometre hıza ulaştığını ancak dar yolda aracı kontrol etmekte zorlandığını aktardı.

Zırhlı araç hasar görmedi

Kazada herhangi bir yaralanma yaşanmadığı belirtilirken, ilginç şekilde zırhlı personel taşıyıcısında kayda değer bir hasar oluşmadığı ifade edildi. Olayın ardından askerlerin zırhlı aracı yeniden park alanına bıraktıkları öne sürüldü.

İki asker gözaltında

Olayın ardından harekete geçen Kraliyet Askeri Polisi, sabah saatlerinde iki askeri gözaltına aldı.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, "Personelimizden en yüksek standartları bekliyoruz. Meydana gelen olayın ardından iki asker Kraliyet Askeri Polisi tarafından gözaltına alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

Soruşturmanın sürdüğünü belirten yetkililer, olayla ilgili bu aşamada daha fazla bilgi paylaşılmayacağını açıkladı.

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