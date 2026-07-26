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Yerel Ağır koku gerçeği ortaya çıkardı!
Yerel

Ağır koku gerçeği ortaya çıkardı!

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Ağır koku gerçeği ortaya çıkardı!

Karabük’te yalnız yaşayan 73 yaşındaki Turgut Yıldız’dan yaklaşık 20 gündür haber alamayan komşuları, daireden yayılan ağır koku üzerine ekiplere haber verdi. Eve giren ekipler, Turgut Yıldız’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Karabük’te yalnız yaşayan 73 yaşındaki Turgut Yıldız, evinde ölü bulundu. Olay, Yeşil Mahalle Ahmet Yılmaz Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan Turgut Yıldız'dan yaklaşık 20 gündür haber alamayan komşuları, daireden çevreye yayılan ağır kokular üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından girdikleri evde Turgut Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

 

Cumhuriyet savcısı ile olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından Yıldız'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

 

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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