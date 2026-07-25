  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gülistan Doku cinayetinde şok gelişmeler! Şaibeli talimat ve sinyal muamması Özel’den muhafazakâra 'mavi boncuk' sahtekârlığı: Amblemi şişe kokan partiden Türbe şovu! Özel A takımını belirledi! Yeni Parti’nin MYK’sı belli oldu Yahudi siviller bebeği olan Filistinli ailenin evini ateşe verdi! Bir aylık bebek ise... Ankara’da yıldırım düştü! Bir kişi hayatını kaybetti 93 yıllık gizli yazışma! MİT tarihi belgeyi paylaştı Öztürk Yılmaz’dan da Özel’e tepki geldi! Siyasette şimdi de ‘isim hırsızlığı’ kavgası Dikkat! Vatandaşı şimdi de bu yöntemle kandırıyorlar... Noter görünümlü dolandırıcılar! DEM Parti'nin yeni projesi: Evcil hayvan gibi evcil-pasif erkek! ABD siyasetinde İran ve İsrail çatlağı Kumar oynadı ve kaybetti
Gündem Boşanma görüşmesi kanlı bitti! Kayınpeder damadını tüfekle vurdu
Gündem

Boşanma görüşmesi kanlı bitti! Kayınpeder damadını tüfekle vurdu

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Aydın'ın Nazilli ilçesinde boşanma aşamasındaki eşiyle konuşmak için kayınpederinin evine giden damat, çıkan tartışmanın ardından kayınpederi tarafından tüfekle vuruldu. Ayağından yaralanan damat hastaneye kaldırılırken, kayınpeder gözaltına alındı.

Olay, Aydın'ın Nazilli ilçesine bağlı Çapahasan Mahallesi 242. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boşanma sürecinde bulunan G.B., eşiyle konuşarak sorunları çözmek amacıyla kayınpederi M.Ö.'nün evine gitti.

Tartışma kısa sürede büyüdü

Evde taraflar arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü. İddiaya göre damat G.B., tartışma sırasında "Evi yakarım" diyerek tehditte bulundu.

Yaşanan gerginliğin ardından kayınpeder M.Ö., evde bulunan tüfekle damadına ateş etti. Açılan ateş sonucu G.B. ayağından yaralandı.

Sağlık ekipleri hastaneye kaldırdı

Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı damat, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastaneden edinilen ilk bilgilere göre, G.B.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kayınpeder gözaltına alındı

Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, tüfeği kullandığı belirlenen kayınpeder M.Ö.'yü gözaltına aldı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Sinirlenip yumrukladı hızını alamayıp bacaklarından vurdu
Sinirlenip yumrukladı hızını alamayıp bacaklarından vurdu

Yerel

Sinirlenip yumrukladı hızını alamayıp bacaklarından vurdu

Rusya, Ukrayna'yı vurdu: Çok sayıda ölü var
Rusya, Ukrayna'yı vurdu: Çok sayıda ölü var

Dünya

Rusya, Ukrayna'yı vurdu: Çok sayıda ölü var

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

....

adana'da eşinden boşanmak isteyen kadını... kocası kadın uyurken öldürmüş...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23