Boşanma görüşmesi kanlı bitti! Kayınpeder damadını tüfekle vurdu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde boşanma aşamasındaki eşiyle konuşmak için kayınpederinin evine giden damat, çıkan tartışmanın ardından kayınpederi tarafından tüfekle vuruldu. Ayağından yaralanan damat hastaneye kaldırılırken, kayınpeder gözaltına alındı.
Olay, Aydın'ın Nazilli ilçesine bağlı Çapahasan Mahallesi 242. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boşanma sürecinde bulunan G.B., eşiyle konuşarak sorunları çözmek amacıyla kayınpederi M.Ö.'nün evine gitti.
Tartışma kısa sürede büyüdü
Evde taraflar arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü. İddiaya göre damat G.B., tartışma sırasında "Evi yakarım" diyerek tehditte bulundu.
Yaşanan gerginliğin ardından kayınpeder M.Ö., evde bulunan tüfekle damadına ateş etti. Açılan ateş sonucu G.B. ayağından yaralandı.
Sağlık ekipleri hastaneye kaldırdı
Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı damat, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Hastaneden edinilen ilk bilgilere göre, G.B.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kayınpeder gözaltına alındı
Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, tüfeği kullandığı belirlenen kayınpeder M.Ö.'yü gözaltına aldı.
Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.