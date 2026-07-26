Dijital dolandırıcılığa karşı yeni çözüm! Kredi kartıyla internet alışverişi devri bitiyor

Son yıllarda artan e-ticaret hacmiyle birlikte, dijital platformlardaki veri sızıntıları ve yetkisiz işlem riskleri de gündemdeki yerini koruyor. Bankacılık ve siber güvenlik uzmanları, fiziki kredi kartı bilgilerinin doğrudan internet sitelerine girilmesinin ciddi güvenlik açıklarına yol açabileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Bu noktada öne çıkan sanal kart teknolojisi, geleneksel kredi kartı kullanımının yerini almaya başladı. Sanal kart, mevcut kredi kartınıza veya vadesiz hesabınıza bağlı olarak dijital ortamda üretilen, fiziki olarak basılmayan bir kart türüdür. Kartın 16 haneli numarası, son kullanma tarihi ve CVV güvenlik kodu, bağlı olduğu asıl karttan tamamen farklıdır. Siber güvenlik uzmanları, sanal kartların çalışma mantığını "geçici dijital kimlik" olarak tanımlıyor. Kullanıcılar, internet üzerinden yapacakları alışverişin tutarı kadar sanal karta limit tanımlıyor ve işlem gerçekleştikten sonra kalan limit otomatik olarak sıfırlanabiliyor.