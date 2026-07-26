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Dijital dolandırıcılığa karşı yeni çözüm! Kredi kartıyla internet alışverişi devri bitiyor

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Dijital dolandırıcılığa karşı yeni çözüm! Kredi kartıyla internet alışverişi devri bitiyor

Artan e-ticaret hacmiyle birlikte dijital platformlardaki veri sızıntılarına karşı bankacılık sektörü ve siber güvenlik uzmanları kullanıcıları fiziki kredi kartı bilgilerini doğrudan sitelerle paylaşmamaları konusunda uyarıyor. Asıl kart bilgilerini tamamen gizleyen ve sadece alışveriş tutarı kadar limit belirlenmesine olanak tanıyan sanal kart teknolojisi, dijital dolandırıcılık riskini en aza indirerek geleneksel yöntemlerin yerini hızla alıyor. Mobil bankacılık uygulamaları üzerinden birkaç saniyede oluşturulabilen bu geçici dijital kimlikler sayesinde internet alışverişleri artık çok daha güvenli bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.

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Foto - Dijital dolandırıcılığa karşı yeni çözüm! Kredi kartıyla internet alışverişi devri bitiyor

Son yıllarda artan e-ticaret hacmiyle birlikte, dijital platformlardaki veri sızıntıları ve yetkisiz işlem riskleri de gündemdeki yerini koruyor. Bankacılık ve siber güvenlik uzmanları, fiziki kredi kartı bilgilerinin doğrudan internet sitelerine girilmesinin ciddi güvenlik açıklarına yol açabileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Bu noktada öne çıkan sanal kart teknolojisi, geleneksel kredi kartı kullanımının yerini almaya başladı. Sanal kart, mevcut kredi kartınıza veya vadesiz hesabınıza bağlı olarak dijital ortamda üretilen, fiziki olarak basılmayan bir kart türüdür. Kartın 16 haneli numarası, son kullanma tarihi ve CVV güvenlik kodu, bağlı olduğu asıl karttan tamamen farklıdır. Siber güvenlik uzmanları, sanal kartların çalışma mantığını "geçici dijital kimlik" olarak tanımlıyor. Kullanıcılar, internet üzerinden yapacakları alışverişin tutarı kadar sanal karta limit tanımlıyor ve işlem gerçekleştikten sonra kalan limit otomatik olarak sıfırlanabiliyor.

#2
Foto - Dijital dolandırıcılığa karşı yeni çözüm! Kredi kartıyla internet alışverişi devri bitiyor

Finans sektörü temsilcileri ve bankacılık uzmanları, e-ticaret sitelerinden alışveriş yaparken sanal kart kullanılmasının üç temel avantaj sunduğunu belirtiyor: Limit kontrolü: Sanal kartın limiti sadece yapılacak harcama kadar belirlenebilir. Bu sayede olası bir veri sızıntısında karttan belirlenen tutarın üzerinde çekim yapılması engellenir. Geçici kullanım özelliği: Tek kullanımlık veya belirli süre geçerli sanal kartlar sayesinde, kart bilgileri üçüncü tarafların eline geçse dahi geçerliliğini yitirir.

#3
Foto - Dijital dolandırıcılığa karşı yeni çözüm! Kredi kartıyla internet alışverişi devri bitiyor

Asıl kart bilgilerinin gizliliği: İnternet sitelerine asıl kredi kartı numarası verilmediği için, ana kartın çalınma veya kopyalanma riski ortadan kalkar. Bankacılık uzmanlarının aktardığı bilgilere göre sanal kart oluşturmak oldukça pratik bir süreçten oluşuyor. Müşterisi olunan bankanın mobil uygulaması veya internet bankacılığı üzerinden birkaç adımda işlem tamamlanabiliyor:

#4
Foto - Dijital dolandırıcılığa karşı yeni çözüm! Kredi kartıyla internet alışverişi devri bitiyor

-Mobil bankacılık uygulamasına giriş yapılır. -Kartlarım menüsünden Sanal Kart Oluştur seçeneği tıklanır. -Kartın bağlanacağı asıl kart veya hesap seçimi yapılır. -Yapılacak alışverişe uygun bir kullanım limiti belirlenir.

#5
Foto - Dijital dolandırıcılığa karşı yeni çözüm! Kredi kartıyla internet alışverişi devri bitiyor

Sanal kart, tanımlandığı andan itibaren anında kullanıma hazır hale gelmektedir. Kullanıcılar dilerseler alışveriş sonrasında kartı tamamen kapatabilir ya da limitini sıfırlayarak güvenliği üst seviyede tutabilir.

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