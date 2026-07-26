Dijital dolandırıcılığa karşı yeni çözüm! Kredi kartıyla internet alışverişi devri bitiyor
Artan e-ticaret hacmiyle birlikte dijital platformlardaki veri sızıntılarına karşı bankacılık sektörü ve siber güvenlik uzmanları kullanıcıları fiziki kredi kartı bilgilerini doğrudan sitelerle paylaşmamaları konusunda uyarıyor. Asıl kart bilgilerini tamamen gizleyen ve sadece alışveriş tutarı kadar limit belirlenmesine olanak tanıyan sanal kart teknolojisi, dijital dolandırıcılık riskini en aza indirerek geleneksel yöntemlerin yerini hızla alıyor. Mobil bankacılık uygulamaları üzerinden birkaç saniyede oluşturulabilen bu geçici dijital kimlikler sayesinde internet alışverişleri artık çok daha güvenli bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.