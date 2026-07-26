Boya kullanmadan açılan saç rengini koyulaştırma nasıl yapılır diyenler, 3 bardakla aç yeter: Doğal yapıyor

Boya kullanmadan saç rengi koyulaştırma için kullanılan bazı doğal yöntemler bulunuyor. Kahve, çay, hardal yağı, üzüm tozu gibi ev tipi malzemeler saç rengini koyulaştırıyor. Çok fazla boyatılmış saçlar zamanla yıpranır ve boyayı akıtır. Yeniden boyansa bile istenilen renk skalasına ulaşılmaz ve uyumsuz bir görüntü ortaya çıkar. Bu nedenle kimyasal ürünlerden kaçınanlar doğal yöntemlere başvuruyor.

Ev Tipi Malzemelerle Saç Rengini Koyulaştırma:

Kimyasal içeren ürünlerden kaçınmak isteyenler ev tipi malzemelerle saç rengini koyulaştırma yöntemlerini deneyebilir. Hem ekonomik hem de pratik olan bu malzemeler aynı zamanda saça hasar vermez. Saç canlılığını korumaya devam eder.

1-Hardal Yağı:

Hardal yağı saça kullanmadan önce esansiyel olmamasına dikkat edilir. Saç derisini tahriş edebilir. O nedenle soğul sıkılmış hardal yağı kullanmak gerekiyor. Alerjiye karşı kulak arkasında test edilebilir.

Nasıl kullanılır?

Saçlara uygulamadan önce bir kâseye alınan yağ, kaynatılmadan hafifçe ısıtılır. Ardından oda sıcaklığı ayarında ılıması beklenir.

Bu sırada güvenlik önlemleri alınması gerekir. Ellere eldiven takılır ve eski bir giysi giyilir. Cilt derisinin lekelenmemesi için kulak, boyun, şakak ve saç çizgilerine jöle veya vazelin sürülür.

Saç uçlarından başlayarak, saç köküne doğru yağ sürülür. Eşit miktarda sürülen yağ ile saç karıştırılır ve masaj yapılır. İsteğe göre saç boya fırçası da kullanılabilir.

Hardal yağı ile saç koyulaştırma işleminde saç derisine kadar yapılan masajdan sonra saç geniş bir tarakla taranır. Ardından saç bonesi takılır.

En az iki saat beklenir. Süre sonunda saç şampuanlanır ve durulanır. Bu işlem bir haftada 3 kez tekrarlanır. Tercihe göre iki hafta ve 2 kez uygulama da yapılabilir.

Bektaşi Üzümü Tozu:

Bektaşi üzümü tozunu güvenilir bir aktarcıdan alınması önerilir.

2 tatlı kaşığı Bektaşi üzümü.

1 tatlı kaşığı Hint yağı.

Yeterli miktarda sıcak su.

Nasıl kullanılır?

Bir kâseye koyulan 2 tatlı kaşığı Bektaşi üzümünün içine 1 tatlı kaşığı Hint yağı ve sıcak su eklenir. Karışım pürüzsüz bir hale gelene kadar karıştırılır.

Homojen hale gelen malzemelerin için ortalama 15 ml kadar saç kremi koyulur. Saç uzunluğuna göre miktar arttırılabilir.

Bektaşi üzümü tek başına renk koyulaştırıcıdır. Bu nedenle uygulama sırasında lekelenme olabilir. Omuzlara poşet, havlu veya gazete sarılması gerekir. Saç çizgisi ve kulaklara nemlendirici (vazelin) sürülür.

Saçlar ıslatılır ve bölümlere ayrılır. Bu arada saçlar bir gün önceden yıkanır.

Karışım eşit miktarda sürülür ve dağıtılır. Masaj yapılır ve taranır.

Saçlara bone takılarak 90 dakika beklenir. Süre sonunda önce sıcak su ile Bektaşi üzümü arındırılır daha sonra şampuanla yıkanır ve durulanır.

Boya kullanmadan saç rengi koyulaştırma konusunda başarılı olan Bektaşi üzümü tozunun haftada bir kullanılması önerilir. Bu toz aynı zamanda saçları gürleştirir.

Ceviz Kabukları:

Ceviz kabukları saçı koyulaştırır. Tercihe göre ceviz tozu da kullanılabilir.

Nasıl kullanılır?

Saçın uzunluğuna göre ceviz kabuğu miktarı belirlenir ve tencereye atılır. Ceviz kabuklarını geçecek seviyede su eklenir ve yarım saat kaynatılır.

Kaynamış ceviz kabuğu suyu ılıması için beklenir. Sonrasından bir süzgeç yardımıyla süzdürülür. Cam bir sprey şişeye alınır.

Saç ucundan köküne kadar eşit miktarda saça püskürtülür. Saç emeceğinden bolca püskürtmek gerekir. Sonrasında saçlar iyice karıştırılır ve bone takılır.

Bekle süresi minimum 1 saattir. Fakat ne kadar çok kalırsa o kadar etkili olur. Süre tamamlandığında saç şampuanlanır ve durulanır.

İstenilen saç rengi tonuna ulaşana kadar haftada bir yapılabilir.

Karanfil:

Boya kullanmadan saç rengi koyulaştırma yöntemleri arasında karanfilin başarılı sonuçları vardır. Bunun için saç uzunluğu kadar karanfil ve su yeterlidir.

Nasıl kullanılır?

Saçın uzunluğu ölçüsünde bir miktar karanfil, sıcak suyun içinde kaynatılır. 20 dakika sonra ocaktan alınır ve soğuması beklenir. Suyu süzdürülür. Ardından tüm saça masaj yaparak uygulanır. Ortalama 60 dakika kadar beklendikten sonra saç şampuanlanır ve durulanır. Bu yöntemin sonuç vermesi için haftada bir yapılması önerilir.

Kahve:

Saç rengini koyulaştırma için öğütülmüş kahve kullanılabilir. Kahve saçı parlatır ve yumuşatır. Asidik olmasından dolayı saç tellerine çabuk ulaşır.

Nasıl kullanılır?

Ortalama 3 su bardağı öğütülmüş kahve demlenir. Saçın uzunluğuna göre miktar arttırılabilir.

Kahve soğuduktan sonra geniş bir kâseye alınır ve saçlar içine daldırılır. Bu işlem için lavabo da kullanılabilir. Birkaç dakika bekletildikten sonra saçlar durulanır. İşlem sonrasında saç renginin tonunda anında koyulaşma görülür.