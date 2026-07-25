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Aktüel Gerçek sonradan ortaya çıktı! Tankerden çıkan duman ortalığı karıştırdı
Aktüel

Gerçek sonradan ortaya çıktı! Tankerden çıkan duman ortalığı karıştırdı

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İstanbul Sultangazi’de park halindeki karbondioksit tankerinden çıkan dumanı gaz sızıntısı sanan çevredekiler, durumu ekiplere bildirdi.

İstanbul Sultangazi’de park halindeki tankerden çıkan duman mahallede kısa süreli paniğe neden oldu.

 

Olay, saat 17.15 sıralarında Esentepe Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Bulvarı'nda yaşandı. İddiaya göre, sürücüsünün park ederek evine gittiği sırada basınç tahliyesi yapan park halindeki 34 RBH 577 plakalı karbondioksit tankeri, çevrede kısa süreliğine paniğe neden oldu. Basıncı gaz sızıntısı olarak değerlendiren çevre sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri sızıntıyı inceledi. Ekipler, tanker şoförünü göremeyince, olaya müdahalede güçlük yaşadı. Daha sonra aracının başına gelen tanker şoförü, basınç tahliyesi yaptığını söyledi.

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