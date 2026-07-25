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Gündem Ajanslar son dakika koduyla bildiriyor! '11 savaş uçağı, 17 İHA'yı düşürdük'
Gündem

Ajanslar son dakika koduyla bildiriyor! '11 savaş uçağı, 17 İHA'yı düşürdük'

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Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Ajanslar son dakika koduyla bildiriyor! '11 savaş uçağı, 17 İHA'yı düşürdük'

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Hüseyin Muhibbi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "11 ABD savaş uçağını ve 17 insansız hava aracını (İHA) imha ettik" dedi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Hüseyin Muhibbi, 15 günlük süreçte bölgedeki üslerde bulunan 11 ABD savaş uçağını ve 17 insansız hava aracını (İHA) imha ettiklerini bildirdi.

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Yorumlar

saffet

amerikanın en büyük başarısı petrol fiyatları artınca anlaşmadan bahsediyor düşürüyor düşünce de saldırıyor

Cihan Çelik

İnşallah doğrudur
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