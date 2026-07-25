Ajanslar son dakika koduyla bildiriyor! '11 savaş uçağı, 17 İHA'yı düşürdük'
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Hüseyin Muhibbi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "11 ABD savaş uçağını ve 17 insansız hava aracını (İHA) imha ettik" dedi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Hüseyin Muhibbi, 15 günlük süreçte bölgedeki üslerde bulunan 11 ABD savaş uçağını ve 17 insansız hava aracını (İHA) imha ettiklerini bildirdi.