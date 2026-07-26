16 yıl boyunca tek bir gün bile işe gitmeden 37 milyon lira maaş almış! Devletin kasasını söğüşleyen öğretmenin foyası böyle ortaya çıktı

Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin Wesel kentindeki bir meslek yüksekokulunda görev yapan ve ismi açıklanmayan öğretmen, 2009 yılından bu yana aralıksız olarak hastalık iznindeydi. Geçen 16 yıllık süre zarfında çalışmadan yaklaşık 1 milyon euro (yaklaşık 37 milyon TL) maaş alan kadın, her ay düzenli olarak sağlık raporları sunmuştu. Ancak bu raporların hiçbiri, resmi ve detaylı bir tıbbi değerlendirme komisyonu tarafından onaylanmamış, sadece sıradan belgeler olarak dosyaya eklenmişti. Yıllar süren bu düzen, okula atanan yeni bir yöneticinin durumu fark etmesiyle ortaya çıktı. Başlatılan iç denetim, sistemdeki devasa bir prosedür boşluğunu ortaya çıkardı. Öğretmenin sürekli olarak evrak teslim etmesine rağmen, bugüne kadar kimse ondan tam teşekküllü bir tıbbi muayeneden geçmesini talep etmemişti. Yeni yönetici, haklı olarak öğretmenden hastalığını resmi bir muayene ile kanıtlamasını istedi.