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16 yıl boyunca tek bir gün bile işe gitmeden 37 milyon lira maaş almış! Devletin kasasını söğüşleyen öğretmenin foyası böyle ortaya çıktı

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16 yıl boyunca tek bir gün bile işe gitmeden 37 milyon lira maaş almış! Devletin kasasını söğüşleyen öğretmenin foyası böyle ortaya çıktı

Almanya'nın Wesel kentinde bir meslek yüksekokulunda görev yapan ve 2009 yılından bu yana aralıksız hastalık izninde olan öğretmen, tek bir gün bile işe gitmeden yaklaşık 1 milyon euro maaş aldığını ortaya çıkaran iç denetimle büyük bir skandalın başrolü oldu. Sürekli sıradan sağlık raporları sunarak devleti milyonlarca lira dolandıran sözde hasta öğretmenin, bu süreçte gizlice bir tıbbi girişim şirketi kurarak naturopati uzmanı olarak çalıştığı belirlendi. Okul yönetiminin tıbbi muayene talebi üzerine dava açan ancak mahkemeden ret cevabı alan kadının şimdi memuriyet unvanını ve tüm emeklilik haklarını kaybetme riski bulunuyor.

#1
Foto - 16 yıl boyunca tek bir gün bile işe gitmeden 37 milyon lira maaş almış! Devletin kasasını söğüşleyen öğretmenin foyası böyle ortaya çıktı

Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin Wesel kentindeki bir meslek yüksekokulunda görev yapan ve ismi açıklanmayan öğretmen, 2009 yılından bu yana aralıksız olarak hastalık iznindeydi. Geçen 16 yıllık süre zarfında çalışmadan yaklaşık 1 milyon euro (yaklaşık 37 milyon TL) maaş alan kadın, her ay düzenli olarak sağlık raporları sunmuştu. Ancak bu raporların hiçbiri, resmi ve detaylı bir tıbbi değerlendirme komisyonu tarafından onaylanmamış, sadece sıradan belgeler olarak dosyaya eklenmişti. Yıllar süren bu düzen, okula atanan yeni bir yöneticinin durumu fark etmesiyle ortaya çıktı. Başlatılan iç denetim, sistemdeki devasa bir prosedür boşluğunu ortaya çıkardı. Öğretmenin sürekli olarak evrak teslim etmesine rağmen, bugüne kadar kimse ondan tam teşekküllü bir tıbbi muayeneden geçmesini talep etmemişti. Yeni yönetici, haklı olarak öğretmenden hastalığını resmi bir muayene ile kanıtlamasını istedi.

#2
Foto - 16 yıl boyunca tek bir gün bile işe gitmeden 37 milyon lira maaş almış! Devletin kasasını söğüşleyen öğretmenin foyası böyle ortaya çıktı

Öğretmen, resmi tıbbi muayeneye girmek ve gerçekten hasta olduğunu kanıtlamak yerine eşine az rastlanır bir hamle yaptı. Bu talebin kendi kişisel haklarını ihlal ettiğini öne sürerek işverenine, yani okula karşı dava açtı. Ancak Alman mahkemesi, durumu "gerçekten akıl almaz" olarak nitelendirerek davasını anında reddetti. Üstüne üstlük, kadının okulun yaklaşık 2 bin 500 euro tutarındaki mahkeme masraflarını ödemesine hükmedildi. Skandalın boyutları sadece haksız maaş almakla sınırlı kalmadı. Yerel basında çıkan iddialara göre, sözde ağır hasta olan bu öğretmen 16 yıllık kesintisiz hastalık izni boyunca hiç boş durmadı. İddialara göre tıbbi bir girişim şirketi (startup) kurdu ve bir naturopati (doğal tedavi) uzmanı olarak çalıştı. Almanya'da devlet memuru statüsünde olan öğretmenlerin bu tarz yan işler yapması çok sıkı kurallara ve ön izne tabidir. Hastalık iznindeyken ticari faaliyetlerde bulunması, hastalığının gerçekliği konusunda ciddi soru işaretleri oluşturdu.

#3
Foto - 16 yıl boyunca tek bir gün bile işe gitmeden 37 milyon lira maaş almış! Devletin kasasını söğüşleyen öğretmenin foyası böyle ortaya çıktı

Peki devletin kasasından çıkan haksız 1 milyon euro geri alınabilecek mi? Hukuk uzmanı Ralf Delgmann'a göre bu paranın tahsil edilmesi neredeyse imkansız. Bir kişinin geçmiş 16 yıl boyunca aslında hasta olmadığını geriye dönük olarak kanıtlamak hukuken çok zor. Ancak yasa dışı çalıştığı kanıtlanırsa, öğretmenin emeklilik haklarını, memuriyet unvanını ve gelecekteki maaşını tamamen kaybetme riski bulunuyor. Almanya'da özel sektör çalışanları hastalandıklarında sadece 6 hafta tam maaş alırken, devlet memurlarının emekliliğe kadar tam maaş alabilmesi, sistemdeki bu büyük denetimsizliği tartışmaya açtı.

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