16 yıl boyunca tek bir gün bile işe gitmeden 37 milyon lira maaş almış! Devletin kasasını söğüşleyen öğretmenin foyası böyle ortaya çıktı
Almanya'nın Wesel kentinde bir meslek yüksekokulunda görev yapan ve 2009 yılından bu yana aralıksız hastalık izninde olan öğretmen, tek bir gün bile işe gitmeden yaklaşık 1 milyon euro maaş aldığını ortaya çıkaran iç denetimle büyük bir skandalın başrolü oldu. Sürekli sıradan sağlık raporları sunarak devleti milyonlarca lira dolandıran sözde hasta öğretmenin, bu süreçte gizlice bir tıbbi girişim şirketi kurarak naturopati uzmanı olarak çalıştığı belirlendi. Okul yönetiminin tıbbi muayene talebi üzerine dava açan ancak mahkemeden ret cevabı alan kadının şimdi memuriyet unvanını ve tüm emeklilik haklarını kaybetme riski bulunuyor.