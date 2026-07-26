Korkunç olay! 3 vatandaş canice öldürüldü
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Adana’nın merkez Çukurova ilçesinde 1 kadın ve 2 erkek, uğradıkları silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekipleri tarafından saklandığı adreste suçta kullanıldığı belirtilen tabancayla yakalandı.
Olay, Çukurova ilçesine bağlı Kabasakal Mahallesi Rüzgarlı Tepe mevkisinde meydana geldi.
İddiaya göre Osman A., aracıyla bölgeye geldikten sonra Ali Can Demir, Sinan İlbey ve Semra Yılmaz’a tabancayla ateş açtı.
3 KİŞİ OLAY YERİNDE ÖLDÜ
Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ali Can Demir, Sinan İlbey ve Semra Yılmaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
ŞÜPHELİ OLAY YERİNDEN KAÇTI
Saldırının ardından Osman A. olay yerinden kaçtı.
Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için kent genelinde çalışma başlattı.
SAKLANDIĞI ADRESTE YAKALANDI
Yapılan çalışmalar sonucunda Osman A., merkez Yüreğir ilçesine bağlı Güzelevler Mahallesi’nde saklandığı adreste yakalandı.
Şüphelinin, olayda kullandığı değerlendirilen tabancayla birlikte gözaltına alındığı bildirildi.
CENAZELER ADLİ TIP’A GÖNDERİLDİ
Hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis ekiplerinin saldırının nedeni ve olayın ayrıntılarına ilişkin soruşturması sürüyor.