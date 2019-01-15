0553 313 94 23

Hem kilim dokuyorlar hem de kazanç elde ediyorlar

Ümraniye Belediyesi tarafından Cahit Zarifoğlu Kültür Merkezinde açılan kilim dokuma atölyesinde binlerce yıllık yöresel kilim dokuma geleneği yeniden hayat buluyor.

15 Ocak 2019 Salı 16:12
Hem kilim dokuyorlar hem de kazanç elde ediyorlar

Ümraniye Belediyesi tarafından Cahit Zarifoğlu Kültür Merkezinde açılan kilim dokuma atölyesine kadınlar yoğun ilgi gösteriyor. Kilim dokuma kursuna katılan kursiyerler, dokumacılık yaparak aile bütçelerine katkı sağlıyor. Kurslara katılan kadınlar, verilen eğitimlerle birlikte her bir motifi ve rengi ayrı anlama gelen kilimleri ilmek ilmek dokuyor.

Binlerce Kadın Meslek Sahibi Oluyor

Ümraniye Belediyesi ilçedeki kadınların mesleki becerilerini kazanmalarını ve kadın istihdamına katkı sağlamak amacıyla on yılı aşkın süredir binlerce kadının meslek sahibi olmasını sağlıyor. 40 farklı branştan istedikleri bir eğitimi uzman eğitmenler eşliğinde alan kadınlar için yeni bir branşdaha açıldı. Unutulmaya yüz tutmuş dokumacılık sanatını yeniden canlandırmak amacıyla Cahit Zarifoğlu Kültür Merkezi’nde kurulan kilim atölyesine gelen kadınlar hem boş vakitlerini değerlendiriyor hem de kilim dokuma konusunda deneyim kazanıyorlar. Haftanın 3 günü ders verilen ve 14 öğrencinin eğitim aldığı kilim atölyesinde 20 adet germe tip ve 4 adet sarma tipi tezgâh bulunuyor.

Meslek Edindirme Kurslarında olduğu gibi kilim atölyesindeki el emeği, göz nuru eserler de yılsonunda düzenlenen sergiyle görücüye çıkacak.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 16:12
  1. Ümraniye Belediyesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Antalya'dakuvvetli yağış ve fırtına etkili oluyor
    1. Antalya'dakuvvetli yağış ve fırtına..
    2. Gerilim tırmanıyor! Çin'den uyarı
    3. AK Parti'li Özdemir'den "yatağa..
    4. Antalyaspor, yağmur altında çalıştı
    5. "Patikondular" sahiplerine teslim edildi
    6. Çatıdan kar ve buz kütlesi düştü: 1 ölü
    7. Altının kilogramı 225 bin 500 liraya..
    8. Kadın patrondan çalışanlara görülmemiş..
    9. CHP Zonguldak belediye başkan adayı..
    10. Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı
    11. Beraatini talep eden uyuşturucu..
    12. ABD heyeti Patriot için Türkiye'ye geldi
    13. Otogaza zam geliyor!
    14. Zarif ve Barzani bölgedeki gelişmeleri..
    15. Bartın'daki FETÖ/PDY davaları
    16. Barcelona'dan gelen selam "Barça..
    17. Marcao sağlık kontrolünden geçirildi
    18. Meteorolojiden kuvvetli kar uyarısı
    19. Babasının aracıyla kaza yapan liseli,..
    20. Komşuda skandal uygulama! 49 bin çocuk..
    CHP Ankara ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP Ankara ilçe belediye başkan adayları 2019
    Terör devleti şokta! Eski general her şeyi itiraf etti: Batıyoruz
    Terör devleti şokta! Eski general her şeyi itiraf etti: Batıyoruz
    Çin'den savaş çıkaracak 'idam' kararı!
    Çin'den savaş çıkaracak 'idam' kararı!
    Din karşıtı din öğretmeni niçin korunuyor?
    Din karşıtı din öğretmeni niçin korunuyor?
    Olay iddia! 'Sözcü Gazetesi'ne kayyım atanacak'
    Olay iddia! 'Sözcü Gazetesi'ne kayyım atanacak'

    Günün Karikatürü

    15 Ocak 2019
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü
    Ortalığı karıştıracak savaş iddiası! Pentagon gizleyemedi
    Ortalığı karıştıracak savaş iddiası! Pentagon gizleyemedi