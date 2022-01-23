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Gündem Hem hakaret edip hem toplumu kutuplaştırıyorlar! Genco Erkal'dan Sezen Aksu açıklaması
Gündem

Hem hakaret edip hem toplumu kutuplaştırıyorlar! Genco Erkal'dan Sezen Aksu açıklaması

Ezici çoğunluğu dindar kişilerden oluşan Türk toplumu, Sezen Aksu'nun Hazreti Adem (a.s) ile Hazreti Havva validemize yönelik hakareti sebebi ile "özür" beklerken, Aksu verdiği ilk cevapla hakaretinin arkasında durarak adeta meydan okudu. Aksu'ya destek veren Genco Erkal da toplumu kutuplaştırıcı ifadeler kullanarak, konuyu siyasallaştırdı.

Yeniakit Publisher
2022-01-23 23:31:00 -
Hem hakaret edip hem toplumu kutuplaştırıyorlar! Genco Erkal'dan Sezen Aksu açıklaması

 Yeniakit.com.tr 

Sezen Aksu, ilk insan ve insanlığın ilk Peygamberi Hazreti Adem (a.s) ile Hazreti Havva validemize yönelik "cahiller" hakareti sebebi ile özür dilemek bir yana, kamuoyuna meydan okudu.

Hem hakaret edip hem toplumu kutuplaştırmayı sürdüren kafa!

İslami değerlere yönelik hakaretleri ile sıkça gündeme gelen Genco Erkal, Aksu'nun hakaretine de destek çıktı.

Sezen Aksu'nun, "Avcı" adlı şarkı sözleri ile meydan okumasını Twitter hesabından değerlendiren Erkal, konuyu siyasallaştırıp, toplumu kutuplaştırarak, şu ifadeleri kullandı:

"Sezen Aksu Avcı şiiriyle sarayı ezmiş geçmiş. Sanatın gücü her zaman iktidarların en büyük korkusu olmuştur. Bir atasözü bile onları deli etmeye yeter. Göreceğiz kim yolcu kim hancı."

Türk toplumu özür beklerken Sezen Aksu provokasyona soyundu!
Türk toplumu özür beklerken Sezen Aksu provokasyona soyundu!

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Türk toplumu özür beklerken Sezen Aksu provokasyona soyundu!

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