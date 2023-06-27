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Eğitim

Hem hafız hem LYS Türkiye birincisi! Saliha İbrahimoğlu gururlandırdı

Yeniakit Publisher
2023-06-27 22:04:00 -
Hem hafız hem LYS Türkiye birincisi! Saliha İbrahimoğlu gururlandırdı

Hem hafızlık eğitimi alıp hem de İmam Hatip okulu öğrencisi olan Saliha İbrahimoğlu katıldığı LGS'de 500 tam puan yaparak birinci oldu.

1 milyondan fazla öğrenci arasından sıyrılıp 500 tam puan yaparak LGS birincileri arasında yerini alan Başakşehir Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Saliha İbrahimoğlu, aynı anda hafızlık eğitimi de aldı.

Eğitim hayatını İstanbul Başakşehir'de sürdüren İbrahimoğlu'nun hangi liseyi kazandığı ise 3-19 Temmuz tarihleri arasında yapılacak tercihlerin ardından belli olacak.

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