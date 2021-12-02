Hem çevrim içi hem yüz yüze Kürtçe öğreniyorlar

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Dil Geliştirme ve Koruma Şube Müdürlüğünün açtığı atölyede Arapça, Farsça, Osmanlıca, Zazaca ve Süryanice’nin yanı sıra Kürtçe kursu da ilgi görüyor.

Kursiyerlerin kimi nişanlısının ailesiyle diyalog kurmak kimi mahkemelerde tercüman olmak bazısı da kamuda vatandaşlara daha iyi hizmet sunmak için Kürtçe öğreniyor. Alanında uzman eğitmenlerin verdiği, yüz yüze ve çevrim içi gerçekleştirilen eğitimlere, 18 yaş üstü kursiyerler kabul ediliyor. Kürtçe kursu için başvuran 75 kişi yüz yüze, 65 kişi de çevrim içi eğitim alıyor. Çevrim içi eğitimler katılım belgeli, yüz yüze eğitimler ise katılım belgeli ve sertifikalı olacak.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ali Çelik, atölyede 6 dilde eğitimler verildiğini söyledi. Diyarbakır dışında da taleplerin gelmesinin kendilerini sevindirdiğini anlatan Çelik, bundan dolayı eğitimlerin çevrim içi de verildiğini belirtti. Çelik, “Diyarbakır, Kürtçenin çok yaygın konuşulduğu bir şehir. Diğer dillerle beraber Kürtçe kursuna oldukça rağbet oldu. Kursiyerler arasında vatandaşlarla iletişimini daha sağlıklı kılmak maksadıyla Kürtçe öğrenmeye gelen memurlar da var” diye konuştu.