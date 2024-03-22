Helikopterle İHA'yı düşürdüler

Fransız fırkateynine bağlı helikopter, Husilere ait İHA’yı düşürdü.

20 Mart’ta Kızıldeniz’de EUNAVFOR ASPIDES kapsamında yakın koruma görevi yürüten Fransız fırkateynine bağlı helikopter, ticari seyrüseferi tehdit eden bir Husi İHA’sını düşürdü. Fransız Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı’nın resmi X hesabı üzerinden “Kızıldeniz’de sivil deniz taşımacılığını tehdit eden Yemen’e ait bir insansız hava aracının fırkateyne bağlı helikopter tarafından önlenmesi.” başlığı ile paylaştığı yazıda önceliğin, Süveyş’ten Hürmüz’e seyrüsefer serbestisi ve deniz güvenliğinin sağlanması olduğu vurgulandı.

France 2 tarafından yapılan habere göre, Alsace fırkateyni beklendiği gibi yeni bir NH-90 Caïman NFH değil, 36F filosundan bir AS.565SA Panther helikopteri kullanmaktadır. Genelkurmay Başkanlığı tarafından yayımlanan videodan yola çıkarak İHA, helikopterin yan kapısında konuşlu 7.62 mm AANF-1 makineli tüfek ile düşürüldüğü tahmin edilmektedir.

Deniz Hava Kuvvetleri’ne ait AS565 Panterler ayrıca ORB-32 radarı ve Euroflir 410 EO-IR takip cihazı ile donatılmış olup, söz konusu cihazlar farklı tehdit türlerini hızlı bir şekilde tespit edebilmekte ve hareketli hedefleri takip edebilmektedir.

Fransız Genelkurmay Başkanlığı (EMA) geçen haftaki son basın brifinginde, Husilerin 9 Mart’ta Kızıldeniz ve Aden Körfezi’ndeki deniz trafiğine yönelik geniş çaplı saldırısı sırasında FREMM DA Alsace fırkateyni tarafından alınan önlemler hakkında kısıtlı bilgi verilmişti.

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Aynı dönem US CENTCOM tarafından yayınlanan bir rapora göre 28 adet kamikaze İHA, ABD liderliğindeki “Guardians of Prosperity” operasyonuna katılan birkaç gemi ve Avrupa Birliği tarafından başlatılan EUNAVFOR Aspides operasyonu kapsamında düşürülmüştü. Bunlardan 4 tanesi Alsace fırkateyni ve Fransız savaş uçakları tarafından vuruldu.

Bu zamana kadar Fransız Donanması Husiler tarafından Yemen’den fırlatılan İHA’ları engellemek için Aster 15 füzelerini kullanıyordu. 9 Mart’ta EMA tarafından yayınlanan fotoğraflara göre FREMM DA Alsace, ilk kez 76 mm’lik topunu kullanarak bu görevi icra etti.

Ancak 20 Mart’ta Fransız fırkateyni Husi İHA’larını etkisiz hale getirmek için başka bir yöntem kullandı. EUNAVFOR Aspides komutanlığınca fırkateyn, ticari bir gemiye “yakın koruma” görevi yürütürken fırkateynde konuşlu helikopter Husi güçlere ait İHA’yı düşürdü.