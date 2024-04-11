Helikopter destekli 'Huzur Uygulaması'
Ramazan bayramının ikinci gününde de İstanbul’da helikopter destekli 'Huzur Uygulaması' gerçekleştirildi.
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde Fatih ve Beyoğlu başta olmak üzere birçok ilçede helikopter destekli 'Huzur Uygulaması' gerçekleştirildi.
Turgut Özal Millet Caddesi ve Taksim Meydanı'nda yapılan denetimlerde otomobil ve motosikletler durdurulurken, sürücü ve yolculara Genel Bilgi Taraması (GBT) kontrolü yapıldı. Denetim sırasında araçlar da didik didik arandı.
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