Helalinden kazandığınızı harama harcamayın

Hasan Eğrigöz Ankara

Nüfusunun yüzde 99’u Müslüman olan ülkemizde, umudunu haram paraya bağlayanlar, Milli Piyango biletlerinin satıldığı gişelere akın ederek, helal yoldan kazandığı parayı harama yatırmaya devam ediyor.

“Yuvaların yıkılmasına neden olur”

Şans oyunlarının kumar olduğunu ve kumarın insanlara maddi, manevi her türlü zararı verdiğini ifade eden Diyanet Bir-Sen Genel Başkanı Hasan Türüt, “Milli Piyango kumardır. İnsanların umutlarını çalan bir kurumun Müslüman bir ülkede faaliyet göstermesi hem insan sağlığı açısından hem de dinen sakıncalıdır. İnsan sağlığı üzerinde; psikolojik sorunlara neden olmakta, alkol, sigara ve diğer bağımlılık oluşturan zararlı alışkanlıklara kolayca bulaşma ihtimalini kuvvetlendirmektedir. Kazanma hırsı, bireyin hem kendine hem de diğer insanlara zarar vermesine neden olabilmektedir. Kumar tutkusu bireyin sorumluluklarını yerine getirmesine engel olur. Yuvaların yıkılmasına neden olur. Emek harcamadan zengin olma tutkusu ve hevesi insanlarımıza aşılanmaktadır. Devlet buna izin veremez. Hem insan sağlığı açısından hem de dini açıdan zararlı olan bu illetten halkımızın kurtarılması için milli piyango kapatılmalı ya da başındaki “milli” kelimesi kaldırılmalıdır. Müslümanların ve özellikle çocuk ve gençlerin milli piyango gibi kumar illeti ile ömrünü çürütmesine göz yumulmamalıdır. Öncelikle ‘Milli’ kelimesini kaldırmamız lazım. İnsanlar ‘Milli’ kelimesini gördüğünde etkilenip alabiliyor. Vatandaşlarımızın da daha duyarlı olmaları lazım. Zor şartlarda çalıp helal yoldan kazandıkları paralarını, bu tür haram işlere bulaştırmamaları gerekir. Piyangoyu kazansalar bile o haram paradan bir kazanç elde etmiş olmayacaklar. Kazandıkları tek şey haram olacak, ona kazanmak denilirse” şeklinde konuştu.

“Piyango sömürü düzenidir”

Şans oyunlarının sömürü düzeninin bir parçası olduğunu ve dinimizde asla kabul edilmediğini belirten Din Bir-Sen Genel Başkanı Yusuf Özdemir de, “Milli piyango ve diğer şans oyunları dinimiz tarafından yasaklanmış bir kumardır. Bu noktada öncelikle devlet politikalarından kumarın çıkarılmasını istiyoruz. Bakanlık bünyesinde Milli Piyango İdaresi’nin pasifize edilmesini, kumar teşviklerinin ve rakamlarının bitirilmesini ve bu noktada çalışma yapılmasını istiyoruz. Elbetteki dinimiz, inanç değerlerimizde olmasın veya olmasın sömürü düzenine karşıyız. Kumar da, şans oyunları da bir sömürü düzenidir. Bir aldatmacadır. Toplumda sosyal devlet anlayışına ve inanç değerlerimize aykırıdır ve yanlıştır. Tasvip etmiyoruz” ifadelerini kullandı.