  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Helal olsun Udinese!
Spor

Helal olsun Udinese!

İtalya Serie A ekiplerinden Udinese, depremzedelere destek olmak için Sassuolo ile oynanan maçta giyilen formaları satışa çıkardı.

Yeniakit Publisher
2023-02-13 14:14:00 -
Helal olsun Udinese!

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremlerde zarar gören vatandaşlara ulusal ve uluslararası yardımlar gelmeye devam ediyor.

Tolgay Arslan'ın formasını giydiği İtalyan temsilcisi Udinese de Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için dün Sassuolo ile oynanan müsabakada futbolcularının giydiği ve sonrasında imzaladığı formaları açık artırmayla satışa çıkardı.

18 Şubat Cumartesi günü saat 15.00'e kadar sürecek satışta elde edilen gelirler bir yardım vakfına bağışlanacak.

Udinese, resmi sitesinden yaptığı açıklamayla, tüm taraftarlarının açık artırmaya geniş katılım sağlamalarını istedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23