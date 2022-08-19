Helal olsun sana Trabzonspor!

Trabzonspor, Ahmetcan Kaplan'ın Hollanda Ligi takımlarından Ajax'a transfer olduğunu açıkladı. Genç futbolcunun bonservis bedeli de resmen duyuruldu.

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon şampiyon olan ve bu sezona ikide iki ile başlayan Trabzonspor, Ahmetcan Kaplan'ın Hollanda Ligi Eredivisie ekiplerinden Ajax'a transfer olduğunu açıkladı. Genç futbolcunun bonservis bedeli de resmen duyuruldu.

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Ahmetcan Kaplan'ın Ajax Kulübüne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Ajax, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 9.500.000.-EUR ödeme yapacaktır. Ayrıca, oyuncunun başka bir kulübe transferi halinde, 9.500.000.-EUR'u aşan kısmın %15'i Ajax tarafından Kulübümüze ödenecektir." denildi.



