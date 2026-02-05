Helal olsun Belçika’ya! işgalciye geçit yok: Katliam silahlarına hava sahası kapatıldı!

  • İSTANBUL
Gazze'de bebek katliamlarını sürdüren terör şebekesine bir darbe de Avrupa'dan geldi. Belçika, işgalci rejime ölüm kusan silah ve askeri teçhizat taşıyan uçakların hava sahasını kullanmasını ve teknik iniş yapmasını yasaklayarak tarihi bir karara imza attı.

Belçika Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından sızan bilgilere göre, işgalci rejimin katliam silahlarını taşımak için kullandığı güzergahlar artık güvende değil.

 

Siyonistlerin sevkiyat koridoru tıkandı

Dışişleri Bakanı Maxime Prevot'un hamlesiyle yürürlüğe giren ambargo, sadece doğrudan satışı değil, sevkiyatın her aşamasını kapsıyor. Le Soir gazetesinin geçtiği detaylara göre, havayolu şirketleri artık her türlü nakliye bilgisini Belçika makamlarına rapor etmek zorunda kalacak.

 

Teknik iniş kurnazlığına son!

Terör şebekesine silah taşıyanların bugüne kadar "aktarmasız transit" adı altında kullandığı yasal boşluklar da tamamen kapatıldı. Daha önce yükün uçaktan indirilmediği bahanesiyle yapılan teknik duraklamalar artık yasak kapsamına alındı. Böylece "malzeme indirmiyoruz" diyerek katliam lojistiği yapan uçakların Belçika topraklarına teker koyması dahi imkansız hale getirildi.

 

Federal tokat bölgesel lisansları bitirdi

Belçika’daki yönetim yapısını kullanarak silah ihracatına devam etmek isteyen karanlık odaklara federal hükümetten tokat gibi cevap geldi. Silah lisansları bölgesel yönetimlerde olsa da, taşıma ve transit geçiş yetkisini elinde bulunduran federal hükümetin bu hamlesi, bölgesel lisansları da fiilen çöp hükmüne getirdi.

 

Uluslararası hukuk vurgusu

Federal makamlar, bu kararın sadece bir tercih değil, uluslararası hukuktan doğan bir yükümlülük olduğunu bildirdi. İnsanlık onurunu ayaklar altına alan işgalci rejime lojistik desteğin kesilmesi noktasında Belçika'nın attığı bu adım, diğer Batılı ülkelere de örnek olacak nitelikte değerlendiriliyor.

