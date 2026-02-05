15 Temmuz'a katılan subay yakalandı!
Kayseri'de polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, 15 Temmuz darbe girişimine fiilen katıldığı belirlenen ve 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç subay, saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.
Kayseri’de İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahıslara yönelik yürüttüğü çalışmalar sonuç verdi. Çalışmalarda, Ankara Ağır Ceza İlamat Masasınca hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 15 Temmuz hain darbe girişimine fiilen katıldığı tespit edilen ihraç subay E.K.'nın (37) adresini tespit eden ekipler operasyon düzenledi. E.K., düzenlenen operasyonda saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine teslim edildi.